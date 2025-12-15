#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone στη Μαύρη Θάλασσα

«Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε με ασφάλεια εκτός κατοικημένης περιοχής». Δεν έχει γίνει γνωστή η προέλευσή του.

Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone στη Μαύρη Θάλασσα

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 21:53

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Αναλυτικά, στη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται:

«Εντοπίστηκε στίγμα που πλησίαζε τον εναέριο χώρο μας από τη Μαύρη Θάλασσα και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών.

Με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα F-16 που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών.

Το εν λόγω στίγμα διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε βγει εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, καταρρίφθηκε με ασφάλεια εκτός κατοικημένης περιοχής».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δεν αναφέρει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία

Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drone κατά της Ρωσίας

Φιντάν: Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο να εξεταστούν συνολικά

Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος μετά από ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο