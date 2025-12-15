Μερτς: Η ΕΕ θα πληγεί σοβαρά αν αποτύχει το σχέδιο για τα ρωσικά στοιχεία ενεργητικού

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αν αποτύχουμε θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για την υπεράσπιση της δικής μας πολιτικής τάξης, προειδοποίησε ο Μερτς.

Δημοσιεύθηκε: 15 Δεκεμβρίου 2025 - 21:45

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστεί «σοβαρή ζημιά για χρόνια» εάν οι 27 ηγέτες του μπλοκ δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν σε δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του Κιέβου, στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.

Ο Μερτς ηγείται της προσπάθειας για ένα δάνειο-σωσίβιο προς το Κίεβο, το οποίο θα αξιοποιεί τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη — με τη συντριπτική πλειονότητά τους να βρίσκεται στο Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες επικρατεί έντονη ανησυχία ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα εκμεταλλευτούν τις διαιρέσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών για να αποτρέψουν μια συμφωνία σχετικά με τη διάσωση της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης.

«Ας μην έχουμε αυταπάτες. Αν δεν πετύχουμε σε αυτό, η ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποστεί σοβαρή ζημιά για χρόνια, αν όχι για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα», δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα στο Βερολίνο, αναφερόμενος στο δάνειο ύψους 210 δισ. ευρώ που στηρίζεται σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. «Και θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για την υπεράσπιση της δικής μας πολιτικής τάξης σε αυτή την ευρωπαϊκή ήπειρο» πρόσθεσε σύμφωνα με το Politico. 

