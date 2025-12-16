#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αγωγή $5 δισ. κατά του BBC κατέθεσε ο Τραμπ

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγορεί το BBC οτι τον δυσφήμισε μέσω της "εσκεμμένης, κακόβουλης και απατηλής παραποίησης της ομιλίας του" της 6ης Ιανουαρίου 2021. Το BBC δεν έχει ακόμα απαντήσει στην αγωγή.

Αγωγή $5 δισ. κατά του BBC κατέθεσε ο Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 06:40

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά του BBC για την επεξεργασία που έγινε στην ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ντοκιμαντέρ του Panorama.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC για συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση της νομοθεσίας για τις εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Φλόριντα (σ.σ.: άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Τραμπ ζητά 5 δισ. δολάρια για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες, συνολικά δηλαδή 10 δισ. δολάρια. Ωστόσο, το BBC στο δημοσίευμα του αναφέρει μόνο 5 δισ. δολάρια)

Το BBC επισημαίνει πως ζήτησε συγνώμη από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, αλλά έχει απορρίψει τις απαιτήσεις του για αποζμίωση και διαφωνεί πω υπάρχει «βάση για αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση».

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγορεί το BBC οτι τον δυσφήμισε μέσω της "εσκεμμένης, κακόβουλης και απατηλής παραποίησης της ομιλίας του". Το BBC δεν έχει ακόμα απαντήσει στην αγωγή. 

