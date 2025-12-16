Αγωγή $5 δισ. κατά του BBC κατέθεσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά του BBC για την επεξεργασία που έγινε στην ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ντοκιμαντέρ του Panorama.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC για συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση της νομοθεσίας για τις εμπορικές πρακτικές, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Φλόριντα (σ.σ.: άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Τραμπ ζητά 5 δισ. δολάρια για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες, συνολικά δηλαδή 10 δισ. δολάρια. Ωστόσο, το BBC στο δημοσίευμα του αναφέρει μόνο 5 δισ. δολάρια)

Το BBC επισημαίνει πως ζήτησε συγνώμη από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, αλλά έχει απορρίψει τις απαιτήσεις του για αποζμίωση και διαφωνεί πω υπάρχει «βάση για αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση».

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγορεί το BBC οτι τον δυσφήμισε μέσω της "εσκεμμένης, κακόβουλης και απατηλής παραποίησης της ομιλίας του". Το BBC δεν έχει ακόμα απαντήσει στην αγωγή.