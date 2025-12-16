Σφαγή στο Σίδνεϊ: Το ταξίδι πατέρα και γιου στις Φιλιππίνες

Οι αρχές μετανάστευσης των Φιλιππίνων δήλωσαν ότι ο πατέρας και ο γιος που κατηγορούνται για τη δολοφονία 15 ατόμων στο Σίδνεϊ επισκέφθηκαν τη χώρα τον περασμένο μήνα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Sajid Akram, 50 ετών, ήταν Ινδός υπήκοος και κάτοικος Αυστραλίας, ενώ ο γιος του Naveed Akram, 24 ετών, ήταν Αυστραλός υπήκοος, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Γραφείου Μετανάστευσης. Έφτασαν μαζί στις Φιλιππίνες την 1η Νοεμβρίου από το Σίδνεϊ και αναχώρησαν στις 28 Νοεμβρίου.

Και οι δύο δήλωσαν ότι ο τελικός προορισμός τους ήταν το Νταβάο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Έφυγαν από τη χώρα με πτήση από το Νταβάο προς τη Μανίλα, με προορισμό το Σίδνεϊ, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η αποκάλυψη αυτή φέρνει στο φως ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, ήταν εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος.