Συναγερμός από Φινλανδία: «Η Ρωσία θα στραφεί στα σύνορα του ΝΑΤΟ»

Ακόμη και μετά από μια πιθανή ειρήνη στην Ουκρανία, οι χώρες της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης βλέπουν νέους κινδύνους να διαμορφώνονται και ζητούν έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 08:43

Η Ρωσία θα αναδιατάξει τις δυνάμεις της προς την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, καλώντας την Ευρώπη να διαθέσει περισσότερα χρήματα για την άμυνα των κρατών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Petteri Orpo κάλεσε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ να δείξουν αλληλεγγύη προς τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας, οι οποίες αυξάνουν δραματικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Πρόκειται για τους κύριους χρηματοδότες της Ουκρανίας σε όρους ΑΕΠ, παρότι πολλές από τις οικονομίες τους βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

«Γνωρίζουμε ότι όταν θα επικρατήσει ειρήνη στην Ουκρανία, η Ρωσία θα εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Είναι προφανές ότι θα μετακινήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις κοντά στα σύνορά μας και κοντά στα σύνορα της Βαλτικής», δήλωσε ο Orpo στη Financial Times. «Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη [από τις Βρυξέλλες]».

Ο Orpo θα φιλοξενήσει σήμερα Τρίτη την πρώτη σύνοδο κορυφής της ανατολικής πτέρυγας των οκτώ χωρών που μοιράζονται θαλάσσια ή χερσαία σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

 

