Κοινό ανακοινωθέν 12 ηγετών με 6 «εγγυήσεις» στην Ουκρανία

Κοινή δήλωση στήριξης στην Ουκρανία εξέδωσαν 12 ευρωπαίοι ηγέτες. Υιοθετήθηκε συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο Costa, την Πρόεδρο von der Leyen, την Πρωθυπουργό Frederiksen, τον Πρόεδρο Stubb, τον Πρόεδρο Macron, τον Καγκελάριο Merz, την Πρωθυπουργό Meloni, τον Πρωθυπουργό Schoof, τον Πρωθυπουργό Støre, τον Πρωθυπουργό Tusk, τον Πρωθυπουργό Kristersson και τον Πρωθυπουργό Starmer.

Αναλυτικά:

Οι Ηγέτες χαιρέτισαν τη σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες του Προέδρου Trump για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Χαιρέτισαν επίσης τη στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων του Προέδρου Zelenskyy και του Προέδρου Trump, καθώς και των ευρωπαϊκών ομάδων, κατά τις πρόσφατες ημέρες και εβδομάδες.

Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον Πρόεδρο Trump και τον Πρόεδρο Zelenskyy για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει την ουκρανική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι Ηγέτες εκτίμησαν τη μεγάλη σύγκλιση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Οι Ηγέτες συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της ευημερίας της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ευρύτερης ευρωατλαντικής ασφάλειας. Είναι σαφείς ότι η Ουκρανία και ο λαός της αξίζουν ένα ευημερούν, ανεξάρτητο και κυρίαρχο μέλλον, απαλλαγμένο από τον φόβο μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ όσο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας και μέτρων στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό θα περιλάμβανε δεσμεύσεις για:

– την παροχή διαρκούς και σημαντικής στήριξης προς την Ουκρανία για την οικοδόμηση των ενόπλων δυνάμεών της, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν σε περίοδο ειρήνης στο επίπεδο των 800.000 ανδρών και γυναικών, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέπουν συγκρούσεις και να υπερασπίζονται το έδαφος της Ουκρανίας·

– μια ευρωπαϊκής ηγεσίας «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία», αποτελούμενη από συνεισφορές πρόθυμων κρατών στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων και με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η δύναμη αυτή θα συνδράμει στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων, στη διασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη στήριξη ασφαλέστερων θαλασσών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας·

– έναν υπό τις ΗΠΑ μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός, με διεθνή συμμετοχή, για την παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης και για την απόδοση ευθυνών και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε παραβιάσεων, καθώς και έναν μηχανισμό αποσυμφόρησης για την επεξεργασία αμοιβαίων ενεργειών αποκλιμάκωσης που μπορούν να ληφθούν προς όφελος όλων των μερών·

– μια νομικά δεσμευτική δέσμευση, υπό την επιφύλαξη των εθνικών διαδικασιών, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση ένοπλης βίας, παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες·

– την επένδυση στο μέλλον και την ευημερία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση, της σύναψης αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμφωνιών και της συνεκτίμησης της ανάγκης η Ρωσία να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που προκάλεσε. Στο πλαίσιο αυτό, ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακινητοποιηθεί·

– την ισχυρή στήριξη της προσχώρησης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ηγέτες εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Πρόεδρο Zelenskyy και συμφώνησαν να υποστηρίξουν οποιεσδήποτε αποφάσεις λάβει τελικώς επί συγκεκριμένων ουκρανικών ζητημάτων. Επανεπιβεβαίωσαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας.

Οι αποφάσεις για το έδαφος ανήκουν στον λαό της Ουκρανίας, μόλις τεθούν αποτελεσματικά σε ισχύ ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας. Συμφώνησαν ότι ορισμένα ζητήματα θα χρειαστεί να επιλυθούν στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Τόνισαν ότι θα στηρίξουν τον Πρόεδρο Zelenskyy στην περίπτωση που χρειαστεί να διαβουλευθεί με τον λαό του.

Ήταν σαφείς ότι, όπως σε κάθε συμφωνία, τίποτε δεν κλείνει έως ότου συμφωνηθούν τα πάντα και ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν εντατικά προς μια λύση που θα μπορούσε να διασφαλίσει έναν διαρκή τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ήταν επίσης σαφείς ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ενότητα του ευρωατλαντικού χώρου και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην παροχή ισχυρής αποτροπής. Δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στοιχεία που επηρεάζουν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα συζητηθούν αντιστοίχως μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Εναπόκειται πλέον στη Ρωσία να επιδείξει τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Trump και αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για τον τερματισμό των συγκρούσεων μέσω συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Οι Ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση προς τη Ρωσία, ώστε να οδηγηθεί η Μόσχα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Όλοι δεσμεύθηκαν να εργαστούν για ταχεία περαιτέρω πρόοδο κατά τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες, με στόχο την από κοινού ολοκλήρωση και έγκριση μιας συμφωνίας για διαρκή ειρήνη. Επανεπιβεβαίωσαν την ισχυρή τους στήριξη προς τον Πρόεδρο Zelenskyy και τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα τους κατά της παράνομης εισβολής της Ρωσίας και για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Η παρούσα δήλωση παραμένει ανοικτή για προσχώρηση και από άλλες χώρες.