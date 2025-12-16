#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε υψηλό 5 ετών η ανεργία στη Βρετανία, σήμα για μείωση επιτοκίων

Τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αποκτά μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Υποχωρούν οι πιέσεις από την αγορά εργασίας.

16 Δεκεμβρίου 2025

Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών και η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε, καθώς η αγοράς εργασία φαίνεται να ξεπερνά ένα από τα τελευταία εμπόδια για μια μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν από τα Χριστούγεννα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 5,1% στο τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το στοιχείο ήταν σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Η αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των μπόνους, υποχώρησε οριακά στο 4,6% από 4,7%, ενώ τα φορολογικά στοιχεία για τον Νοέμβριο έδειξαν ότι ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 38.000 άτομα.

 

 

 

