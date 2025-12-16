#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στροφή της ΕΕ για τα αυτοκίνητα: Τι αλλάζει μετά το 2035

Η Κομισιόν επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της για τις εκπομπές ρύπων, απομακρυνόμενη από την απόλυτη απαγόρευση των θερμικών κινητήρων, δίνοντας περισσότερο χώρο στις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 10:34

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στοχεύσει σε μείωση κατά 90% των εκπομπών CO2 για το στόλο των αυτοκινητοβιομηχανιών από το 2035, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο ευρωβουλευτής Manfred Weber.

«Αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέπονται όλοι οι κινητήρες μετά το 2035», δήλωσε ο Weber, πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του ΕΛΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο των Βρυξελλών ήταν η πλήρης εξάλειψη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

Το 2035, βάσει αρχικού σχεδιασμού της ΕΕ, όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα έπρεπε να έχουν μηδενικές εκπομπές CO2, ουσιαστικά απαγορεύοντας την πώληση νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με εξαίρεση τα συνθετικά καύσιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Weber, φαίνεται ότι αναθεωρείται η απαγόρευση και αντ' αυτής μπαίνουν πιο χαλαροί στόχοι.

