Χαμηλό τριών μηνών για τις επιχειρήσεις στην ευρωζώνη

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέλος του 2025, καθώς η συρρίκνωση στον τομέα της μεταποίησης εντάθηκε, ενώ η επέκταση στον κυρίαρχο τομέα των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε, σύμφωνα με έρευνα.

Η ζώνη του κοινού νομίσματος παρέμεινε ανθεκτική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, παρά την αύξηση των αμερικανικών δασμών και τις παγκόσμιες αβεβαιότητες.

Ωστόσο, ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI της HCOB, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, στις 51,9 μονάδες αυτόν τον μήνα, από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών, των 52,8 μονάδω, τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων δείχνει ανάπτυξη, ενώ χαμηλότερα από αυτό δείχνει συρρίκνωση.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη του Reuters για 52,7, αλλά σηματοδότησε το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος πάνω από το επίπεδο των 50,0 μονάδων.