Αισιοδοξία στη Γερμανία: Οι επενδυτές βλέπουν ανάκαμψη

Η ψυχολογία των επενδυτών στη Γερμανία έφτιαξε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε το οικονομικό ινστιτούτο ZEW, καθώς οι προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώνονται.

Οπως μεταδίδει το Reutesr, ο δείκτης ενισχύθηκε στις 45,8 μονάδες τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει μια μικρή αύξηση, στις 38,7 μονάδες, από τις 38,5 του προηγούμενου μήνα.

«Μετά από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας, οι πιθανότητες για ανάκαμψη της οικονομίας είναι καλές, και αυτό αντικατοπτρίζεται στο κλίμα», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach. Πρόσθεσε ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα δώσει νέα ώθηση στην γερμανική οικονομία.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει αύξηση δημόσιων δαπανών που στοχεύει στην Αμυνα και τις υποδομές, ελπίζοντας να καλύψει κενά σε παραμελημένους τομείς επενδύσεων και να αναζωογονήσει την οικονομία μετά από διετή κάμψη.