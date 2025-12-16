Απογείωσε τις πωλήσεις ρούχων της η Κιμ Καρντάσιαν μέσω TikTok Live

Για πρώτη φορά η Κιμ Καρντάσιαν επιχείρησε με ιδιαίτερη επιτυχία να πωλήσει με ζωντανή μετάδοση (livestream) στο TikTok πιτζάμες, φόρμες και παντόφλες της αυτοκρατορίας ρούχων της Skims, μεταδίδει το Bloomberg.

Σημειώνεται ότι στο απόγειο του livestream συντονίστηκαν... 30.000 άτομα.

Οι πωλήσεις αυτού του τύπου, όπου οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν σε πραγματικό χρόνο προϊόντα στο πλαίσιο ενός livestream που πραγματοποιεί έχουν καθιερωθεί ως ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα εδώ και χρόνια.

Μέχρι πρόσφατα όμως δεν είχαν την ίδια απήχηση στις ΗΠΑ. Τα δεδομένα αλλάζουν σταδιακά ωστόσο, καθώς το TikTok που ανήκει στην κινεζική ByteDance εργάζεται για να προσφέρει και στους Αμερικανούς καταναλωτές το μοντέλο αγορών που απολαμβάνουν οι Κινέζοι στο Douyin (την κινεζική έκδοση του TikTok).

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το TikTok Live ως σημαντικό εργαλείο για τις πωλήσεις τους. Μάλιστα κάποιες από αυτές προσλαμβάνουν παρουσιαστές ειδικά για τον σκοπό αυτό ζητώντας παράλληλα καθοδήγηση από κινεζικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με το TikTok οι πωλήσεις γνωστών brands και μικρότερων επιχειρήσεων που αξιοποίησαν τις ζωντανές μεταδόσεις της πλατφόρμας στη διάρκεια των Black Friday και Cyber Monday φέτος αυξήθηκαν 84% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο η αξιοποίηση οι αγορές μέσω livestream ενέχουν ορισμένους κινδύνους. Αφενός οι καταναλωτές δεν έχουν το περιθώριο χρόνου να ερευνήσουν την αξιοπιστία των προϊόντων που σκοπεύουν να αγοράσουν. Αφετέρου οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν μεγάλα ποσά για να ξεχωρίσουν μεταξύ των αντιπάλων τους σε κάτι που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εδραιωθεί ως καταναλωτική συνήθεια για τους Αμερικάνους.

Τα success stories

Ακόμα και σε μια χαλαρή μέρα, η Taylor Chip μπορεί να κερδίσει τόσα πολλά σε λίγες ώρες ζωντανής μετάδοσης στο TikTok όσα κερδίζει κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας σε ένα από τα επτά φυσικά καταστήματά της. Ο Taylor αποκάλεσε το TikTok Live «το κουμπί 'ενεργοποίησης' για πωλήσεις».

Σε μια προσπάθεια να συνεχίσει να ξεχωρίζει στον τομέα αυτό η Taylor Chip έχει προσλάβει έναν host ζωντανής μετάδοσης πλήρους απασχόλησης και σχεδιάζει να προσλάβει και άλλους.

Η 17th Street, μια μπουτίκ πολυτελείας με μεταχειρισμένα ρούχα με έδρα τη Νέα Υόρκη, προσέλαβε επίσης έναν ειδικό παρουσιαστή ζωντανής μετάδοσης για να προωθεί τσάντες σε υποψήφιους πελάτες.

Η Megan Reep, ιδρύτρια της Mavwicks Fragrances με έδρα το Τέξας, η οποία πουλά αρωματικά σαπούνια, σπρέι και απορρυπαντικά, δήλωσε ότι το TikTok Shop «πήγε τη μικρή μας επιχείρηση στο φεγγάρι» εν μέρει λόγω των αγορών μέσω ζωντανών μεταδόσεων.

Φέτος, η QVC η οποία πρωτοστάτησε στις διαφημίσεις των δεκαετιών του 1980 και του 1990 στις ΗΠΑ, άρχισε επίσης να φιλοξενεί ζωντανές ροές αγορών όλο το 24ωρο στο TikTok καθημερινά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθώς οι ζωντανές αγορές κερδίζουν έδαφος στις ΗΠΑ, μια μικρή αλλά δυναμική βιομηχανία ταλέντων και στούντιο περιεχομένου που επικεντρώνονται στον τομέα αυτό κάνει την εμφάνισή της. Μερικά στελεχώνονται από ειδικούς κοινωνικού ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα, οι οποίοι προσφέρουν στους πωλητές συμβουλές και κόλπα που έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό.