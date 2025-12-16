ΗΠΑ: Στο 4,6% αυξήθηκε η ανεργία τον Νοέμβριο

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, ωστόσο τον Οκτώβριο κατέγραψαν μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη.

Ειδικότερα, οι νέες θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν στις 64.000 ενώ τον Οκτώβριο οι θέσεις εργασίας συρρικνώθηκαν κατά 1ο5.000. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 50.000 τον Νοέμβριο και πτώση κατά 25.000 τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκαν μαζί λόγω του κυβερνητικού «λουκέτου» που δεν επέτρεπε τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 4,6% από 4,4% τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 4,5%.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε 0,1% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, κάτω από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, κατέγραψε άνοδο 3,5%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6%.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 62,5%.