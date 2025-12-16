#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Στο 4,6% αυξήθηκε η ανεργία τον Νοέμβριο

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών σκαρφάλωσε το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Σε χαμηλά επίπεδα η δημιουργία θέσεων εργασίας. Μικρή άνοδος στο μέσο ωρομίσθιο.

ΗΠΑ: Στο 4,6% αυξήθηκε η ανεργία τον Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 15:41

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, ωστόσο τον Οκτώβριο κατέγραψαν μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη.

Ειδικότερα, οι νέες θέσεις εργασίας διαμορφώθηκαν στις 64.000 ενώ τον Οκτώβριο οι θέσεις εργασίας συρρικνώθηκαν κατά 1ο5.000. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 50.000 τον Νοέμβριο και πτώση κατά 25.000 τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκαν μαζί λόγω του κυβερνητικού «λουκέτου» που δεν επέτρεπε τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 4,6% από 4,4% τον Σεπτέμβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 4,5%.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε 0,1% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, κάτω από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, κατέγραψε άνοδο 3,5%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6%.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 62,5%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αμετάβλητες οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

Γουίλιαμς (Fed): Σε καλύτερο σημείο η νομισματική πολιτική

Η ρελάνς και ο κίνδυνος για την οικονομία των ΗΠΑ

Σε χαμηλό πέντε ετών συρρικνώθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο