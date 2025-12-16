Αμετάβλητες οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η αξία των λιανικών αγορών, χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό, παρέμεινε αμετάβλητη μετά από αναθεωρημένη αύξηση 0,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 15:56

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Οκτώβριο, καθώς η πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων και τα χαμηλότερα έσοδα από τα καύσιμα αντιστάθμισαν την ισχυρότερη καταναλωτική δαπάνη σε άλλες κατηγορίες.

Η αξία των λιανικών αγορών, χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό, παρέμεινε αμετάβλητη μετά από αναθεωρημένη αύξηση 0,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία καθυστέρησε λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και της βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Οκτώ από τις 13 κατηγορίες λιανικής κατέγραψαν αύξηση, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ανόδων στα πολυκαταστήματα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι πωλήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 1,6%, εν μέρει λόγω της λήξης των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι χαμηλότερες τιμές της βενζίνης περιόρισαν επίσης την αξία των εισπράξεων των πρατηρίων καυσίμων.

 

