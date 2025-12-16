Σε αναζήτηση τοπικών εταίρων οι ξένες εταιρείες στην Κίνα

Οι πολυεθνικές εταιρείες αναζητούν εταίρους ιδιωτικών κεφαλαίων στην Κίνα για να αναλάβουν τις τοπικές τους δραστηριότητες, καθώς είναι αντιμέτωποι με μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική εγχώρια αγορά, μια υποτονική οικονομία και τις ασταθείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Οι ιδιοκτήτες της αθλητικής αλυσίδας λιανικής Decathlon, της μάρκας παγωτού Häagen-Dazs, των αλυσίδων καφέ Peet’s και Costa, της αλυσίδας καταστημάτων Lawson και της GE HealthCare εξετάζουν όλες τις επιλογές για τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μέρους ή του συνόλου των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

Η στροφή προς την επανεξέταση της παρουσίας στην Κίνα έρχεται εν μέσω απότομων διακυμάνσεων στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, της επιβράδυνσης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και της ανόδου ταχέως κινούμενων και καλύτερα προσαρμοσμένων τοπικών ανταγωνιστών σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

«Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ξανά ότι αξίζει να έχεις έναν τοπικό εταίρο», δήλωσε στέλεχος εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, υποστηρίζοντας ότι οι τοπικοί μάνατζερ βρίσκονται σε καλύτερη θέση να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στη χώρα.

Το ίδιο στέλεχος πρόσθεσε ότι «πολλά διοικητικά συμβούλια πολυεθνικών εταιρειών είχαν προηγουμένως εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης» το 2023, όταν οι δεσμοί ΗΠΑ-Κίνας επηρεάστηκαν από οικονομικές πιέσεις και τις διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ανέφερε ότι πολλοί όμιλοι δεν το έπραξαν τότε λόγω του κόστους ευκαιρίας που θα συνεπαγόταν η αποχώρηση από την τεράστια κινεζική αγορά. «Δεν είχε πραγματικά νόημα. Αν φύγεις από την Κίνα, γιατί να μείνεις καν στην Ασία;» πρόσθεσε.

Σήμερα, πολλές εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας εμφανίζονται απαισιόδοξες ως προς τις προοπτικές τους και αναζητούν στρατηγική καθοδήγηση. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν αισιόδοξοι για τις επιχειρηματικές τους προοπτικές υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό 41% σε έρευνα του Σεπτεμβρίου που διεξήγαγε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Σαγκάη.

Τα μέλη ανέφεραν τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις τοπικές τους δραστηριότητες, ακολουθούμενες από τον αυξημένο εγχώριο ανταγωνισμό.

«Η αγορά αλλάζει ραγδαία και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, οπότε πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τις ξένες μάρκες», δήλωσε ο Φρανκ Τανγκ, πρόεδρος της FountainVest Partners, η οποία έχει καταστήσει τη συνεργασία με μάρκες όπως η Papa John’s και η Dairy Queen στην Κίνα, βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς της. «Αν δεν προσαρμοστούν, η δραστηριότητά τους στην Κίνα μπορεί να μην υπάρχει για πολύ ακόμη».

Οι ευέλικτοι Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν μεταμορφώσει μια κάποτε ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά σε ένα άγρια ανταγωνιστικό πεδίο μάχης.

Η Luckin Coffee λειτουργεί πλέον τριπλάσιο αριθμό καταστημάτων στην Κίνα σε σύγκριση με τα Starbucks, Peet’s και Costa μαζί, ενώ η αλυσίδα καταστημάτων Meiyijia ξεπερνά κατά πολύ τους ιαπωνικούς ανταγωνιστές της.