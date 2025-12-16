Βρετανία: Ερευνα για ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή τη χώρας.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της, η κυβέρνηση επικαλέστηκε την περίπτωση του πρώην ανώτατου στελέχους του κόμματος Reform UK που φυλακίστηκε για δωροδοκία με σκοπό την προώθηση ρωσικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Νάθαν Τζιλ, πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία και πρώην βουλευτής, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των 10 ετών, αφού παραδέχθηκε ότι χρηματίστηκε με το ποσό των περίπου 40.000 λιρών για να εκφωνήσει φιλορωσικές ομιλίες μεταξύ 2018 και 2019.

«Τα γεγονότα είναι σαφή. Ένας Βρετανός πολιτικός δωροδοκήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του καθεστώτος της Ρωσίας», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο υπουργός Εσωτερικών Στιβ Ριντ.

«Αυτό που συνέβη αποτελεί μελανό σημείο για τη δημοκρατία μας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα εργαστεί για να εξαλείψει αυτό το μελανό σημείο».

Το κόμμα Reform UK δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την απόφαση.