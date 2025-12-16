#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βρετανία: Ερευνα για ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική

Η κυβέρνηση επικαλείται την περίπτωση πρώην ανώτατου στελέχους του κόμματος Reform UK που φυλακίστηκε για δωροδοκία με σκοπό την προώθηση ρωσικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βρετανία: Ερευνα για ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 16:52

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις ξένες οικονομικές παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή τη χώρας.

Ανακοινώνοντας την απόφασή της, η κυβέρνηση επικαλέστηκε την περίπτωση του πρώην ανώτατου στελέχους του κόμματος Reform UK που φυλακίστηκε για δωροδοκία με σκοπό την προώθηση ρωσικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Νάθαν Τζιλ, πρώην ηγέτης του κόμματος Reform UK στην Ουαλία και πρώην βουλευτής, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των 10 ετών, αφού παραδέχθηκε ότι χρηματίστηκε με το ποσό των περίπου 40.000 λιρών για να εκφωνήσει φιλορωσικές ομιλίες μεταξύ 2018 και 2019.

«Τα γεγονότα είναι σαφή. Ένας Βρετανός πολιτικός δωροδοκήθηκε για να προωθήσει τα συμφέροντα του καθεστώτος της Ρωσίας», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο υπουργός Εσωτερικών Στιβ Ριντ.

«Αυτό που συνέβη αποτελεί μελανό σημείο για τη δημοκρατία μας. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα εργαστεί για να εξαλείψει αυτό το μελανό σημείο».

Το κόμμα Reform UK δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Η νέα αρχηγός της ΜΙ6 προειδοποιεί για αυξανόμενη ρωσική απειλή

Τέταρτος μήνας πτώσης για τη βρετανική οικονομία

Κλάπηκαν 600 πολύτιμα εκθέματα από το μουσείο του Μπρίστολ

Βρετανία: Πιο αργοί κι από τους... ελληνικούς οι ρυθμοί απονομής Δικαιοσύνης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο