#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πεσκόφ: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις δεν προμηνύει τίποτα καλό

Η Ρωσία πρέπει πρώτα να πληροφορηθεί τι διημείφθη στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών πριν οργανωθεί νέα συνάντηση με τη δική της συμμετοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πεσκόφ: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις δεν προμηνύει τίποτα καλό
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 19:57

Το Κρεμλίνο έκρινε ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις επί του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία «δεν προμηνύει τίποτα καλό», σημειώνοντας ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των τελευταίων συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Η συμμετοχή των Ευρωπαίων, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποδοχής (της συμφωνίας από τη Μόσχα), δεν προμηνύει τίποτα καλό», είπε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε πρώτα να πληροφορηθεί τι εκπονήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών πριν οργανωθεί μια νέα συνάντηση, με τη δική της συμμετοχή, για το θέμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη Δευτέρα την «πρόοδο» που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις, μετά τις συναντήσεις που είχε στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προωθούν μια παράλληλη πρόταση που αφορά την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, εγγυήσεις παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ και τη συγκρότηση ουκρανικού στρατού 800.000 ανδρών. Οι προτάσεις αυτές θεωρούνται απαράδεκτες από τη Μόσχα, που τις έχει ήδη απορρίψει στο παρελθόν.

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά την αναθεώρησή του δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο Ζελένσκι, ωστόσο, είπε ότι περιλαμβάνει και εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσιγκτον θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως ευνοϊκό προς τις θέσεις του Κρεμλίνου.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή από το Κίεβο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το διακύβευμα τώρα για την ΕΕ είναι «να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τις ρωσικές θέσεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα εγκριθούν απ' το Κογκρέσο

Κρεμλίνο: Εκεχειρία τα Χριστούγεννα μόνο αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία

Ανυποχώρητο το Βέλγιο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία καλεί το Λονδίνο να αποκαλύψει τι έκανε ο Βρετανός στρατιώτης που σκοτώθηκε στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο