Οι ΗΠΑ απειλούν την Ε.Ε. με αντίποινα για τον ψηφιακό φόρο

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στις προσπάθειες επιβολής φόρων σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, βάζοντας στο στόχαστρο γνωστές εταιρείες, όπως οι Accenture, Siemens και Spotify.

«Αν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ επιμείνουν στη συνέχιση του περιορισμού, της περιστολής και της αποτροπής της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών μέσω μεροληπτικών μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν αυτά τα παράλογα μέτρα», ανέφερε το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

«Αν χρειαστούν ανταποδοτικά μέτρα, ο νόμος των ΗΠΑ επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών σε ξένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων ενεργειών», ανέφερε η ανάρτηση.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανέφερε επίσης αρκετές άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως οι DHL, SAP, Amadeus, Capgemini, Publicis και Mistral, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν απολαύσει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά για χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανονισμοί που διέπουν το ψηφιακό εμπόριο, καθώς η Ε.Ε. προχωρά στη ρύθμιση και τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Alphabet, η Meta και η Amazon.

Οι επικριτές των ψηφιακών φορολογικών σχεδίων της ΕΕ υποστηρίζουν ότι επιβραδύνουν την τεχνολογική καινοτομία, με παγκόσμιες επιπτώσεις, και προσπαθούν άδικα να αυξήσουν τα έσοδα.