#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι ΗΠΑ απειλούν την Ε.Ε. με αντίποινα για τον ψηφιακό φόρο

Γνωστές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι DHL, Accenture και Siemens, κατονομάστηκαν ως πιθανοί στόχοι αντιποίνων από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ απειλούν την Ε.Ε. με αντίποινα για τον ψηφιακό φόρο

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 20:48

Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απάντηση στις προσπάθειες επιβολής φόρων σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, βάζοντας στο στόχαστρο γνωστές εταιρείες, όπως οι Accenture, Siemens και Spotify.

«Αν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ επιμείνουν στη συνέχιση του περιορισμού, της περιστολής και της αποτροπής της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών μέσω μεροληπτικών μέτρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν αυτά τα παράλογα μέτρα», ανέφερε το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

«Αν χρειαστούν ανταποδοτικά μέτρα, ο νόμος των ΗΠΑ επιτρέπει την επιβολή τελών ή περιορισμών σε ξένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων ενεργειών», ανέφερε η ανάρτηση.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανέφερε επίσης αρκετές άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως οι DHL, SAP, Amadeus, Capgemini, Publicis και Mistral, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν απολαύσει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά για χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανονισμοί που διέπουν το ψηφιακό εμπόριο, καθώς η Ε.Ε. προχωρά στη ρύθμιση και τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Alphabet, η Meta και η Amazon.

Οι επικριτές των ψηφιακών φορολογικών σχεδίων της ΕΕ υποστηρίζουν ότι επιβραδύνουν την τεχνολογική καινοτομία, με παγκόσμιες επιπτώσεις, και προσπαθούν άδικα να αυξήσουν τα έσοδα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Σε χαμηλό έξι μηνών ο σύνθετος δείκτης PMI τον Δεκέμβριο

Αμετάβλητες οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο

Οι ΗΠΑ εναντίον του πλανήτη: Πώς τοποθετούνται Κρούγκμαν και Γουλφ

Το Πεκίνο μειώνει τους δασμούς αντιντάμπινγκ στους Ευρωπαίους εξαγωγείς χοιρινού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο