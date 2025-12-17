Πιο αποτελεσματικό μοντέλο AI Gemini κυκλοφορεί η Google

Πιο αποτελεσματική και οικονομική έκδοση του πιο ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα προϊόντα της λανσάρει η Google της Alphabet, βασιζόμενη στη δυναμική της εταιρείας μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του Gemini 3.

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Gemini 3 Flash, έκδοσης χαμηλότερου κόστους του κορυφαίου μοντέλου της, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να απαντούν σε πιο σύνθετα ερωτήματα πιο γρήγορα. Το νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει το Flash 2,5 στην εφαρμογή Gemini και θα γίνει επίσης το προεπιλεγμένο σύστημα που τροφοδοτεί τη λειτουργία AI στην Αναζήτηση Google.

Τον περασμένο μήνα η Google παρουσίασε το Gemini 3 Pro, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και επαναβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Έκτοτε, η OpenAI έχει κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» κυκλοφορώντας μια νέα έκδοση του κορυφαίου μοντέλου GPT-5, καθώς και ένα ενημερωμένο μοντέλο δημιουργίας εικόνων για να συμβαδίζει με τις προσφορές τεχνητής νοημοσύνης της Google.

«Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφορήσαμε το Pro και είμαστε ενθουσιασμένοι με την υποδοχή», δήλωσε η Tulsee Doshi, ανώτερη διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων για την Gemini στο Google DeepMind. Με το Gemini 3 Flash, είπε, «φέρνουμε το μοντέλο σε όλους».

Στο «ψαχτήρι» της Google, το νέο μοντέλο Flash θα βοηθήσει τους χρήστες με πιο εξειδικευμένες και πολλαπλές αναζητήσεις, σύμφωνα με τον Robby Stein, αντιπρόεδρο προϊόντων της Αναζήτησης Google.

Η Αναζήτηση Google θα κάνει επίσης το Gemini 3 Pro διαθέσιμο σε λειτουργία AI μαζί με πρόσβαση στην premium έκδοση του εργαλείου Nano Banana για τη δημιουργία εικόνων της Google, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο ιστολόγιο της εταιρείας.