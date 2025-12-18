#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 20:10

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό ή αν υπάρχουν επιζώντες.

Σε εικόνες που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο ανήκει στον βετεράνο οδηγό αγώνων NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξαν θανάτοι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Άιρεντελ, Γκραντ Κάμπελ, αν και αρνήθηκε να αναφέρει τον αριθμό τους.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) δήλωσε στο δίκτυο CNN ότι «ένα Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, γύρω στις 10:20 (τοπική ώρα, 17:20 στην Ελλάδα) της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου».

Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ο πιλότος του Cessna επέστρεψε για αναγκαστική προσγείωση, αλλά το αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το 2023 ο Γκρεγκ Μπιφλ ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων NASCAR. Ο 56χρονος είχε διαθέσει το ελικόπτερό του για επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής πλημμυροπαθών στη Βόρεια Καρολίνα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν το 2024.

 

