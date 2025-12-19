Ανέβασε σε υψηλό 30 ετών τα επιτόκια η Ιαπωνία

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών και διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων, καθώς οι αυξανόμενες τιμές μετασχηματίζουν μια οικονομία που πέρασε δεκαετίες παγιδευμένη στον αποπληθωρισμό.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) ανακοίνωσε σήμερα ότι αυξάνει το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο «περίπου 0,75%».

Η αύξηση του επιτοκίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της τράπεζας, ήταν η τέταρτη υπό τον διοικητή Καζούο Ουέντα, συνεχίζοντας τη διαδικασία «ομαλοποίησης» που ξεκίνησε πέρυσι.

Η κίνηση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη, έπειτα από —όπως ανέφεραν οι traders— ασυνήθιστα σαφή επικοινωνία εκ μέρους της τράπεζας ενόψει της απόφασης. Μια λιγότερο προαναγγελθείσα αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο του 2024 είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGBs) αυξήθηκαν κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες, υπερβαίνοντας το 2% και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές.

Η προσδοκία της κίνησης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, καθώς και οι ανησυχίες των επενδυτών ότι η δημοσιονομική θέση της Ιαπωνίας θα επιβαρυνθεί από τα σχέδια δαπανών της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι, έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των JGBs σε υψηλά πολλών ετών τις τελευταίες εβδομάδες.

Το γεν υποχώρησε κατά 0,3% έναντι του δολαρίου, στα ¥156,08, αμέσως μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, προτού ενισχυθεί στα ¥155,85.

«Υπήρξε κάποια απογοήτευση στην αγορά επειδή η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ιαπωνίας δεν ήταν πιο επιθετική (hawkish), ωστόσο η κεντρική τράπεζα φαίνεται ότι αυτή τη φορά διαχειρίστηκε τη διαδικασία πολύ ομαλά», δήλωσε ο Σόκι Ομόρι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλαγών στη Mizuho. «Νομίζω όμως ότι ο κίνδυνος είναι πως αυτή η [αύξηση επιτοκίων] δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση του γεν».

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ιαπωνίας επισήμανε ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας της χώρας —όπου ο πληθυσμός συρρικνώνεται— παραμένουν σφιχτές, ενώ τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά, παρά τις επιπτώσεις των δασμολογικών πολιτικών.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είναι «πολύ πιθανό» να συνεχίσουν να αυξάνουν τους μισθούς και το επόμενο έτος και ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται με μέτριο ρυθμό.

Οι συνθήκες αυτές δικαιολογούν την προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής, ανέφερε, μια κίνηση που ορισμένοι οικονομολόγοι εκτίμησαν ότι έρχεται σε αντίθεση με τα εκτεταμένα σχέδια οικονομικής τόνωσης της Τακαΐτσι, γράφουν οι Financial Times.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας σημείωσε ότι «τα πραγματικά επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά αρνητικά μετά τη μεταβολή του βασικού επιτοκίου και οι διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να στηρίζουν σταθερά την οικονομική δραστηριότητα».

Πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν χαμηλά, εφόσον η οικονομία εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα συνεχίσει να αυξάνει το βασικό επιτόκιο και να προσαρμόζει τον βαθμό της νομισματικής χαλάρωσης.

Οι traders ανέφεραν ότι οι αγορές θα αναζητήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις αυξήσεις επιτοκίων το 2026 κατά τη συνέντευξη Τύπου του Ουέντα αργότερα την Παρασκευή.

Ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή έχει διαμορφωθεί πάνω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας για περισσότερα από τρία χρόνια, λόγω της σχετικής αδυναμίας του γεν και της εξάρτησης της Ιαπωνίας από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή εξαιρουμένων των νωπών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.