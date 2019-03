Κάτω από την τιμή εισαγωγής το 86% των κρυπρονομισμάτων

Το α’ εξάμηνο του 2018, το 86% των έργων προσφορών κρυπτονομισμάτων (Initial Coin Offerings - ICOs), οι οποίες είχαν καταχωρηθεί σε κάποιο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων (cryptocurrency exchange) το 2017, βρίσκονται κάτω από την αρχική τιμή εισαγωγής τους και η αξία ενός χαρτοφυλακίου, με ICOs αυτού του είδους, μειώθηκε κατά 66%, από τη στιγμή που η αγορά έφτασε στο ζενίθ της στις αρχές του χρόνου, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΥ, Initial Coin Offerings: The Class of 2017 – one year later, η οποία εξέτασε την πρόοδο και τις επενδυτικές αποδόσεις των ICOs.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι το 30% των ICOs έχουν χάσει ουσιαστικά όλη τους την αξία. Υπήρξαν κέρδη μεταξύ της τάξης του 2017 από το ICO τους (όσων δηλαδή εισήλθαν στις αγορές το 2017), με τα περισσότερα κέρδη (99%) να συγκεντρώνονται στα 10 κορυφαία ειδικά νομίσματα ICO (ICO tokens), η πλειοψηφία των οποίων ανήκουν στην κατηγορία υποδομών blockchain.

Η τελευταία μελέτη ακολουθεί την αρχική ανάλυση που είχε πραγματοποιήσει η ΕΥ πριν από μερικούς μήνες, αναλύοντας τα κορυφαία ICOs, που αντιπροσώπευαν το 87% της χρηματοδότησης για ICO το 2017.

Διαπίστωσε, επίσης, ότι η έλλειψη ουσιαστικής αποτίμησης και διαδικασιών due diligence από τους δυνητικούς επενδυτές, οδηγούσε σε μεγάλη αστάθεια την απόδοση των ICOs, ένα πρόβλημα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η τελευταία μελέτη διαπίστωσε ότι τα ICOs ισχυρίζονται ότι συγκέντρωσαν έσοδα πάνω 15 δις δολάρια το 2018, εν συγκρίσει με τα 4,1 δις δολάρια το 2017.

Ωστόσο, η ΕΥ διαπίστωσε ότι μόνο 29% (25) από τα έργα ICO του 2017 που αξιολόγησε η ΕΥ, προχώρησαν σε πρωτότυπα ή λειτουργικά προϊόντα – μια αύξηση μόλις 13% από τον Δεκέμβριο του 2017. Το υπόλοιπο 71% δεν προσφέρεται στην αγορά.

Τα ειδικά, βοηθητικά νομίσματα (utility tokens) χάνουν την αξία τους

Η μελέτη εξέτασε, επίσης, 25 εταιρείες με λειτουργικά προϊόντα. Από αυτές, επτά δέχθηκαν πληρωμές σε παραστατικό χρήμα (fiat currency), καθώς και ειδικά νομίσματα ICO για τις προσφορές των προϊόντων τους. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές απευθείας, χωρίς να αγοράζουν τα ειδικά νομίσματα που εκδίδονται κατά τη διαδικασία ICO, παρακάμπτοντας έτσι την κοινότητα των δικαιούχων συμβολαίων ειδικών νομισμάτων και μειώνοντας την αξία των ειδικών νομισμάτων ICO. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, μια εταιρεία ICO έχει εγκαταλείψει τους επενδυτές ICO, επειδή δε δέχεται πλέον τα ειδικά νομίσματά τους (de-tokenizing).

Η πλατφόρμα Ethereum συνεχίζει να κυριαρχεί

Το Ethereum είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα και καταγράφει την υψηλότερη δραστηριότητα μεταξύ των προγραμματιστών, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ νέες πλατφόρμες εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά, τα νέα έργα υποδομών ICO δε φαίνεται να είχαν κάποια επιτυχία στο να μειώσουν την κυριαρχία του Ethereum ως κύριας πλατφόρμας του κλάδου.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Εταίρος και Επικεφαλής του Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, δήλωσε: «Τα κρυπτονομίσματα και τα ειδικά νομίσματα έχουν προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και έντονη ανησυχία. Οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων λειτουργεί σήμερα εκτός οργανωμένου και αυστηρού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και, συνεπώς, πέραν των υψηλών αποδόσεων, περικλείει ορισμένους σημαντικούς κινδύνους. Η υποχώρηση που κατέγραψε η μελέτη της ΕΥ, φανερώνει αυτήν την αστάθεια της αγοράς. Συνεπώς, τόσο οι επενδυτές, όσο και οι επιχειρήσεις, οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα ICOs, και να μελετήσουν λεπτομερώς την αγορά, προτού προβούν σε κάποια σχετική κίνηση».