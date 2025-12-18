Viohalco: Τι σηματοδοτεί το placement στη Cenergy, ποιος αγόρασε

Με ένα σμπάρο… πολλά τρυγόνια φαίνεται πως έπιασε η κίνηση της Viohalco να ρευστοποιήσει το 1,75% της θυγατρικής της Cenergy, περιορίζοντας έτσι το ποσοστό της από το 71,46% στο 69,71%.

Πρώτα απ’ όλα, μέσα από αυτή την κίνηση διεύρυνε το ποσοστό ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy, εξέλιξη που παραδοσιακά κρίνεται ως θετική από την επενδυτική κοινότητα και ιδιαίτερα τους διαχειριστές των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Δεύτερον, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό αυτό κατευθύνθηκε σε ένα «εξαιρετικής ποιότητας» fund του εξωτερικού (όχι ευρωπαϊκό) και μάλιστα έναντι πολύ χαμηλού discount. Μια τέτοια κίνηση αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» για τις προοπτικές τόσο της ίδιας της Cenergy όσο και της μετοχής της παρά το ράλι που έχει διανύσει στο ταμπλό κατά τα τελευταία χρόνια.

Τρίτον, αν και δεν έγινε γνωστή η τιμή πώλησης των παραπάνω μετοχών, εκτιμάται ότι στο ταμείο της Viohalcο εισέρρευσαν γύρω ή και πάνω από τα 55 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η πώληση του πακέτου έγινε φέτος σε πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν κατά το παρελθόν, καθώς ενώ η μετοχή έκλεισε χθες στα 15,80 ευρώ, η περυσινή αύξηση κεφαλαίου έγινε στα 9 ευρώ και προ πενταετίας ο τίτλος διαπραγματευόταν μόλις στο 1,70 ευρώ!

Τέταρτον, τα δεκάδες εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν θα βελτιώσουν περαιτέρω τη ρευστότητα του ομίλου Viohalcο. Ο άλλοτε «βαριά δανεισμένος» όμιλος, στις 30/6/2025 εμφάνισε σαφώς ικανοποιητικό δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA (στο 2,4), τιμή που πολύ πιθανόν να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026 καθώς, πέρα από το αντίτιμο των πωλούμενων μετοχών της Cenergy, η Viohalcο δεν σχεδιάζει κάποιο νέο μεγάλο επενδυτικό project τη χρονιά που μας έρχεται.

Πέμπτον, η μείωση της θέσης της Viohalcο στη Cenergy πυροδότησε ακόμη περισσότερο την ήδη προϋπάρχουσα φημολογία για επικείμενη πώληση ποσοστού και στην άλλη εισηγμένη θυγατρική, την ElvalHalcor, η τιμή της μετοχής της οποίας από τα 2,04 ευρώ στις 2/1/2025 έκλεισε χθες στα 3,97 ευρώ! (πρόσφατη έκθεση της Pantelakis Securities δίνει τιμή-στόχο τα 4,65 ευρώ).

ΥΓ: Ευχάριστα εξελίσσονται τα πράγματα στο ταμπλό και για την τρίτη θυγατρική της Viohalcο που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, τη Noval ΑΕΕΑΠ. O τίτλος (έκλεισε χθες στα 2,89 ευρώ) έχει ξεπεράσει πλέον την περυσινή τιμή εισαγωγής του στο ΧΑ (2,76 ευρώ), πέραν των δύο μερισμάτων που διανεμήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.