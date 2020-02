Η πρώτη τράπεζα για κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ

Ενώ περιμένουμε τον Steven Mnuchin, τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, να ανακοινώσει σύντομα περιοριστικά μέτρα για τα κρυπτονομίσματα, η Πολιτεία του Wyoming κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από ό,τι ανακοινώθηκε, θα αποκτήσουν σύντομα την πρώτη τράπεζα στο έδαφος των ΗΠΑ για κρυπτονομίσματα, χάρη στην ειδικά διαμορφωμένη νομοθεσία περί θεσμικών αποθετηρίων ειδικού σκοπού.

Η νέα τράπεζα, η Avanti Bank and Trust, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες της σε ένα χρόνο, παρέχοντας υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σε πρώτη φάση, θα απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία και hedge funds. Σύμφωνα με το νόμο, για να πάρει την άδεια από τις αρχές, θα απαιτηθεί να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τι εννοούμε λέγοντας θεματοφυλακή; Η θεματοφυλακή ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η υπηρεσία ενός ιδρύματος ή οργανισμού να φυλάει για λογαριασμό σου τα περιουσιακά σου στοιχεία, όπως τα ευρώ ή τις μετοχές σου.

Τα κλειδιά, για παράδειγμα στο σπίτι μας, χρησιμεύουν στην προστασία των πολύτιμων αντικειμένων μας από τους ληστές. Όσον αφορά τον τραπεζικό μας λογαριασμό, τα κλειδιά τα εμπιστευόμαστε στην τράπεζα. Τους τα ζητάμε πρώτα και μετά μπαίνουμε σπίτι μας. Παρότι μας ανήκει, δεν ελέγχουμε τα κλειδιά. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο θελήσουν από την τράπεζα, δεν μας τα δίνουν. Μπορεί ο λόγος να είναι έκτακτες οικονομικές συνθήκες. Μπορεί να μας θεωρήσει η κυβέρνηση αντικαθεστωτικό ή πως της χρωστάμε.

Τα κλειδιά στο Bitcoin τα κρατάμε εμείς οι ίδιοι. Ούτε μας ελέγχει κανείς πού και πότε θα τα ξοδέψουμε. Ούτε μας καταγράφει, ούτε μας περιορίζει στο πού θα τα στείλουμε. Είμαστε οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Όμως, αυτό έχει ένα μειονέκτημα. Αν τα χάσουμε, δεν υπάρχει κανείς να μας κάνει αντικλείδι, όπως στην περίπτωση της τράπεζας. Τα κρυπτονομίσματα είναι «γυμνά» ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αν σου κλέψουν ή χάσεις τον κωδικό που αντιπροσωπεύει τα crypto σου, είναι σαν να έχασες τα μετρητά σου. Είναι σαν τα χαρτονομίσματα, ανώνυμα.

Δεν πρόκειται για την πρώτη απόπειρα όσον αφορά τη θεματοφυλακή των κρυπτονομισμάτων. Ήδη αυτή η υπηρεσία προσφέρεται από την Bakkt, μια εταιρεία που έχει συσταθεί από κολοσσούς, όπως η Intercontinental Exchange, η οποία διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τη Microsoft. Τελευταία εισήλθε στον χώρο και η Fidelity, ενώ ενδιαφέρον έχει υπάρξει από γερμανικές τράπεζες και σε άλλες χώρες.

Η βασική ιδιότητα που έχει το Bitcoin είναι πως λειτουργεί εκτός τραπεζικού ή χρηματιστηριακού συστήματος. Αυτή η ιδιαιτερότητα παραμένει. Δεν έχει γίνει καμία υποχώρηση σε αυτή τη θεμελιώδη αρχή. Μόνο εθελοντικά κάποιος μπορεί να επιλέξει τη λύση της θεματοφυλακής. Η φράση not your keys, not your Bitcoin, είναι ακριβής, αλλά δεν ενδιαφέρονται όλοι να ασχοληθούν. Δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι ή δεν έχουν την ικανότητα ή δεν ενδιαφέρονται να θυμούνται κάποιο password πέρα από αυτό που παραπέμπει στην ημερομηνία των γενεθλίων τους.

Δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν συνάδει με τη φιλοσοφία του Bitcoin, αλλά για να περάσουμε στη φάση της ευρείας υιοθέτησης, συνεπώς και στη νέα bull περίοδο, είναι απαραίτητο να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Σε λίγο καιρό, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα έχουν πρόσβαση στα κρυπτονομίσματα. Και αυτό αποτελεί game changer. Μην το υποτιμάτε. Είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν αγοράσει, γιατί τους μπερδεύει η διαδικασία ή αγνοούν τον τρόπο (πρόκειται για κάτι που κάνουμε στα σεμινάρια μεταξύ άλλων).

Το ενδιαφέρον είναι πως όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που θα προσφέρουν υπηρεσίες θεματοφυλακής θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ποιος θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, πιο φιλική πλατφόρμα, πιο πολλά πλεονεκτήματα. Και όλα αυτά πώς; Θα μας βομβαρδίσουν με διαφημίσεις προκειμένου να προσελκύσουν πελατεία. Κι οι διαφημίσεις τι κοινό θα έχουν; Θα εκθειάζουν το Bitcoin και τα πλεονεκτήματά του.

Το τζίνι έχει βγει από το λυχνάρι, δεν γυρίζει πίσω. Όπως δεν μπορούμε να βάλουμε πίσω την οδοντόκρεμα στο σωληνάριο. Το ερώτημα δεν αφορά αν θα πετύχει ή όχι το Βitcoin. Αφορά το αν θα λάβεις ενεργά μέρος στην επανάσταση που συντελείται μπροστά στα μάτια σου ή θα μείνεις παθητικός δέκτης.

Η αγορά σήμερα

Όσον αφορά την επίδραση των ανησυχιών γύρω από την εξάπλωση του κορωνοϊού, είχαμε αναφέρει δύο σενάρια, τα οποία ήταν αντιφατικά μεταξύ τους. Να όμως που κατά κάποιο τρόπο, προς το παρόν, επαληθεύονται και τα δύο!

Το Βitcoin τις τελευταίες δύο ημέρες υποχωρεί, ακολουθώντας την πορεία του χρυσού, αν και σε μεγαλύτερο ποσοστό όπως είναι φυσικό. Η ερμηνεία που δίνεται, είναι πως σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης αρκετοί επενδυτές θα πανικοβληθούν και θα πουλάνε αδιάκριτα ό,τι περιουσιακό στοιχείο κατέχουν. Εδώ βλέπουμε την ομοιότητα που παρουσιάζει η κατεύθυνση της τιμής του Βitcoin σε σχέση με την τιμή του χρυσού (κίτρινη γραμμή) στο διάγραμμα των 30'.

Η ευθεία γραμμή στον χρυσό είναι επειδή το Σαββατοκύριακο δεν διαπραγματεύεται. Ξεκινάει τα ξημερώματα της Δευτέρας, ενώ το Βitcoin δεν διακόπτει ποτέ.



Εκεί όμως που η υποχώρηση έχει λάβει μεγάλη έκταση είναι στα altcoins. Τα περισσότερα πέφτουν με διψήφια ποσοστά. Καμία έκπληξη ως προς αυτό. Τα πρώτα που φροντίζουν να ξεφορτωθούν πολλοί σε περιόδους αναταραχής είναι οι επενδυτικές αξίες υψηλού κινδύνου. Ειδικά όταν αυτά έχουν κάνει ήδη μια μεγάλη ανοδική κίνηση, οπότε αποτελεί ευκαιρία κατοχύρωσης κερδών.

Στο παρακάτω 4ωρο διάγραμμα είναι το Ethereum, όπου βλέπουμε την πορεία του από την αρχή του έτους και με πόση ακρίβεια αντέδρασε με το που ακούμπησε την πράσινη οριζόντια γραμμή στήριξης.

