US Pavilion: Με το βλέμμα στο μέλλον η παρουσία των ΗΠΑ στη ΔΕΘ

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, διοργάνωσε το αμερικανικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η τιμώμενη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα νούμερα του US Pavilion είναι εντυπωσιακά: 65 αμερικανικές εταιρίες και οργανισμοί – εκθέτες, 70 εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε σχετικά: « Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να έκλεισε τις πύλες της για φέτος, αλλά η σημασία και η επίδραση που είχε η Αμερικανική συμμετοχή αφήνει ένα σημαντικό αποτύπωμα που θα επηρεάσει τα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής αλλά και την ίδια την Έκθεση.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, σαν διοργανωτής του περιπτέρου της τιμώμενης χώρας εισήγαγε ένα νέο μοντέλο παρουσίας αυξημένου ενδιαφέροντος στην Έκθεση, με την συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων επιχειρήσεων ευρέως ενδιαφέροντος και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, που ενίσχυσαν το εμπορικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον στον θεσμό και δημιούργησαν ελπίδα και προοπτικές ώστε να αποκτήσει ξανά η ΔΕΘ την αξία και την σημασία που της αρμόζει.

Η παρουσία στην Έκθεση υψηλόβαθμης κυβερνητικής αποστολής υπό την ηγεσία του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross, όπως και σημαντικών εκπροσώπων της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, διεύρυναν το ενδιαφέρον για την περιοχή, δημιούργησαν προσδοκίες για αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα και ενίσχυσαν την εικόνα της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα σταθερότητας στην ΝΑ Ευρώπη.

Σημαντικότερο ίσως όλων είναι η ώσμωση που επετεύχθη μεταξύ των νέων, νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Περίπτερο, ώστε να διαχυθεί η σημασία της καινοτομίας και των ψηφιακών εργαλείων σε ένα ευρύτερο κοινό και να διευκολυνθεί η συλλογική υποστήριξη του νέου αναπτυξιακού παραγωγικού προτύπου που πρέπει να στηρίζεται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ σαν τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ του 2018, σήμανε την ολική επαναφορά της αμερικανικής παρουσίας και απέδειξε τις δυνατότητες και ευκαιρίες της χώρας ώστε να διεκδικήσει όχι μόνο επενδύσεις αλλά και γεωπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Νικόλας Μπακατσέλος τόνισε: «Η 83η Δ.Ε.Θ. ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την πόλη και την περιοχή καθώς ποτέ άλλοτε στο κοντινό παρελθόν δεν υπήρξε η ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τόσο σημαντικούς παίκτες του παγκόσμιου επιχειρηματικού και πολιτικού γίγνεσθαι.

Το μήνυμα που ήρθε από τις Η.Π.Α. ήταν σαφές και ξεκάθαρο: η ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη δηλώνει παρούσα και εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον της για συνεργασίες στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα.

Το επιμελητήριο αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο επαφών του και τη μακρά τεχνογνωσία του, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνέχειας αυτής της επιτυχούς δράσης με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και την επίτευξη αμοιβαίως επωφελών συμφωνιών».

Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και μέλος του ΔΣ του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η μεγάλη επιτυχία του Αμερικανικού περιπτέρου ήταν ότι απέδειξε ότι η Ελλάδα όπως αντανακλάται από τους χιλιάδες επισκέπτες που ήρθαν για να γνωρίσουν, να ακούσουν, να συζητήσουν και να εμπνευστούν, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά, αξιοποιώντας τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην περιοχή μας, τις νέες τεχνολογίες σε κάθε επαγγελματικό πεδίο, αλλά πρωτίστως, την δύναμη της συνεργασίας».

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, κάνοντας μια συνολική αποτίμηση, επεσήμανε: «Αναμφισβήτητα η διοργάνωση του εθνικού Αμερικανικού Περιπτέρου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και εκπλήρωσε και με το παραπάνω τις προσδοκίες του Επιμελητηρίου, των συνεργατών μας, των δύο κυβερνήσεων και φυσικά των ίδιων των εταιριών και οργανισμών που συμμετείχαν στο περίπτερο. 65 εταιρίες μεταξύ των οποίων παγκόσμιοι κολοσσοί συμμετείχαν, ένας αριθμός ρεκόρ για εθνική συμμετοχή, με απεριόριστη διάθεση παρουσίασης των καινοτόμων εφαρμογών τους στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που πέρασαν από το περίπτερο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΘ αλλά και παγκόσμια υπήρξε ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων από συνέδρια, σεμινάρια, ειδικές παρουσιάσεις, στρογγυλές συζητήσεις συμπεριλαμβανομένων και πολιτιστικών δράσεων συνδεδεμένων με το Αμερικανικό περίπτερο, πάνω από 75 μέσα σε 10 μόλις μέρες. Ο επιπρόσθετος στόχος που είχαμε θέσει, αυτός της επιμόρφωσης, πιστεύω ότι επετεύχθη και με το παραπάνω.

Όλα αυτά συνηγόρησαν σε μία πρωτοφανή επισκεψιμότητα όχι μόνο απλών πολιτών, επιχειρηματιών και πολιτικών αλλά και εκπροσώπων ξένων κυβερνήσεων και ειδικότερα πολλών και σημαντικών αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης προσδίδοντας έτσι ένα ιδιαίτερο επιπλέον βέρος στην επιτυχία αυτής της έκθεσης.

Ως Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πιστεύω ακράδαντα ότι καταφέραμε να ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη της ΔΕΘ και συμβάλαμε έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει πραγματικά ένα κέντρο οικονομικού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος στην διάρκεια αυτών των ημερών. Αφήνουμε λοιπόν μία σημαντική παρακαταθήκη που μπορεί να αποτελέσει θέμα συζήτησης για το πώς μπορεί να εξελιχθεί και μετουσιωθεί η ΔΕΘ προς όφελος της Θεσσαλονίκης και της χώρας γενικότερα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Επιμελητηρίου, τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη της Πρεσβείας, τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, τα στελέχη της Helexpo και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την υπερπροσπάθεια που κάναμε και που μας δικαίωσε όλους μας και με το παραπάνω.

Αλφαβητικά τα περίπτερα:

ABBVIE PHARMACEUTICAL S.A., ADVENT TECHNOLOGIES, AGROTECH S.A., BOZATZIDIS - MITSIOLIDIS S.A., AMERICAN FARM SCHOOL & PERROTIS COLLEGE, ANATOLIA COLLEGE,ARIA HOTELS, ASSOCIATION OF AMERICAN EDUCATIONAL & CULTURAL ORGANIZATIONS IN GREECE (AAECG), AUSA - HELLENIC CHAPTER Bell Helicopters, Erickson Incorporated, QRC Technologies, Kroll, Alpha Systems, Summit Aviation, Aspida, Defense & Foreign Affairs, BDO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A., BRITE HELLAS S.A., CAESARS ENTERTAINMENT CORPORATION, CISCO – INTEL,COCA-COLA HELLAS S.A., DELOITTE, EARTH FRIENDLY PRODUCTS - ECOS GREECE, EUROPEAN FINANCE & AEROSPACE GROUP - EFA GROUP, EMPIST, FACEBOOK, FULBRIGHT FOUNDATION – GREECE, GOOGLE 10, HARMONY EXTRACTS,HELLENIC AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (HAPA), HELLENIC AMERICAN COLLEGE, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, IBM, INDUSTRY MOTION - KOUIMTZIS GROUP, INNOVATION HUB BY FOUND.ATION, INSTAPURE - K.KATSAROS AND CO P.C., INTRALOT GROUP, iSQUARE S.A., JANSSEN - CILAG PHARMACEUTICAL S.A.C.I. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL DEVICES COMPANIES, LOCKHEED MARTIN CORPORATION, MEDTRONIC HELLAS S.A., MEGUIAR'S - I. ATHANASIADIS S.A., MERCK, MICROSOFT, NEW YORK COLLEGE, ONEX SHIPYARDS - MEMBER OF ONEX TECHNOLOGIES, ORACLE, PFIZER HELLAS S.A., PHARMASERVE – LILLY, PINEWOOD AMERICAN INT'L SCHOOL OF THESSALONIKI, PRATT &WHITNEY, P&G, ROEBIC HELLAS, RUTGERS UNIVERSITY, SEAMINERALS LLC, SPECIALTY FOOD ASSOCIATION (SFA), STANLEY BLACK & DECKER HELLAS LTD, TEXAN ENVIPCO, VELTIO,VISA, WEBSTER UNIVERSITY, XEROX HELLAS.