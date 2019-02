Καλούν την κυβέρνηση σε τριμέτωπη συνεργασία οι ασφαλιστικές

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι αξιόπιστες, έχουν πολύ μεγάλες προοπτικές δράσης και θα πρέπει να δουλέψουν με την Πολιτεία ως συνεργάτες και όχι ως ανταγωνιστές.

Αυτά επισήμανε ο επανεκλεγείς πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στα πλαίσια της σημερινής ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΑΕΕ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

• Για την κάλυψη του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ, ενώ το μέσο αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 134%!

• Οι Έλληνες δαπανούν (στοιχεία 2016) 5,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους (Out of the pocket) για ζητήματα υγείας (το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη) όταν οι σχετικές κρατικές δαπάνες συμμετέχουν με 9,5 δισ. και οι ασφαλιστικές εταιρείες με 0,5 δισ. ευρώ.

• Σε 9 δισ. ευρώ προβλέπονται οι ζημίες στην Ελλάδα από κατοικίες μετά από έναν ισχυρό σεισμό, την ώρα που μόλις το 15% των σπιτιών είναι σήμερα ασφαλισμένο.

Απέναντι σ’ αυτές τις προκλήσεις, ο κ. Σαρρηγεωργίου υποστήριξε πως κράτος και Πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστούν:

• Στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο δεύτερο πυλώνα και την κυβέρνηση να προσφέρει φορολογικά κίνητρα στον τρίτο.

• Στον τομέα της υγείας, όπου το κράτος όχι μόνο θα πρέπει να μειώσει τον έμμεσο φόρο του 15%, αλλά επίσης θα πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση πελατών της ιδιωτικής ασφάλισης στα κρατικά νοσοκομεία.

• Στη κάλυψη κάθε σπιτιού σε περιοχές υψηλού κινδύνου από φωτιά, σεισμό και πλημμύρα έναντι πολύ χαμηλού κόστους.

Σύμφωνα επίσης με τον κ. Σαρρηγεωργίου, η αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών είναι πλέον υψηλή, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από τους αυστηρούς εποπτικούς ελέγχους (με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο πρόεδρος της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας) καθώς ενώ το 2009 η ετήσια ασφαλιστική παραγωγή ήταν 5,5 δισ. και τα κεφάλαια των εταιρειών 1,7 δισ. ευρώ, το 2019 η παραγωγή έχει μειωθεί στα 4 δισ. και τα κεφάλαια των εταιρειών έχουν εκτιναχθεί στα 3,7 δισ. ευρώ.

Επίσης, τονίστηκε η πολύ μεγάλη δυνητική συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία, όχι μόνο λόγω των πολύ υψηλότερων μακροπρόθεσμων επενδύσεων που θα έρθουν στην εγχώρια οικονομία, αλλά και εξ’ αιτίας του ότι οι επενδύσεις αυτές είναι μακροχρόνιου χαρακτήρα.

«Σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές στη χώρα με 14,5 δισ. ευρώ και μέση διάρκεια τοποθετήσεων άνω των επτά ετών. Αν αναπτυχθεί ο κλάδος και ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην εγχώρια οικονομία, φανταστείτε πόσο περισσότερα κεφάλαια θα μπορούσαν να επενδυθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και μετοχές του ΧΑ» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.