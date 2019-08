Η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κλιματική αλλαγή

H Τράπεζα της Ελλάδος είναι πρωτοπόρος στην προώθηση ενός βιώσιμου χρηματοοικονομικού συστήματος (sustainable finance), καθώς μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας είναι οι τρεις κεντρικές τράπεζες που αναδεικνύουν το θέμα της κλιματικής αλλαγής περισσότερο από κάθε άλλη.

Επιπλέον, ο Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας έχει πραγματοποιήσει την περίοδο 2018-2019 τις περισσότερες ομιλίες για το θέμα αυτό σε σχέση με τους ομολόγους του των άλλων κεντρικών τραπεζών.

Αυτό αναφέρει το OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) στην τελευταία του έκθεση με θέμα τις κεντρικές τράπεζες και την κλιματική αλλαγή. Το OMFIF είναι ένα ανεξάρτητο φόρουμ που ασχολείται με θέματα κεντρικών τραπεζών, οικονομικής πολιτικής και δημοσίων επενδύσεων και έχει έδρα το Λονδίνο. Σε ένα χθεσινό tweet του μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι αυτές οι τρεις τράπεζες «δίνουν τον τόνο» για ένα βιώσιμο χρηματοοικονομικό σύστημα και παραθέτει τις φωτογραφίες του κ. Στουρνάρα, του Μάριο Ντράγκι της EKT και του Μαρκ Κάρνεϊ της Τράπεζας της Αγγλίας, τονίζοντας ότι είναι οι τρεις κεντρικοί τραπεζίτες που ασχολούνται περισσότερο με την κλιματική κρίση.

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα των κεντρικών τραπεζών έχει στρέψει την προσοχή της στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η μεταβολή του κλίματος αποτελεί σημαντικό κίνδυνο με επιπτώσεις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές. Στόχος των δράσεων των κεντρικών τραπεζών είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του χρηματοοικονομικού συστήματος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Όπως έχει δηλώσει ο κ. Στουρνάρας «είναι αυτονόητο για ποιο λόγο οι κεντρικές τράπεζες σήμερα ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη: διότι χρηματοοικονομική σταθερότητα χωρίς βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου απλώς δεν νοείται.»

Η έκθεση του OMFIF παρουσιάζει αναλυτικά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των κεντρικών τραπεζών για την κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση έχουν και οι δράσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα που ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, συστήνοντας την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), το 2009. Στόχος ήταν και παραμένει η αντιμετώπιση των κινδύνων και η ανάδειξη των ευκαιριών που εκπορεύονται από την μεταβολή του κλίματος, καθώς οι μελέτες της ΕΜΕΚΑ έχουν δείξει πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σημαντικά την οικονομία και αναδεικνύεται ως βασική παράμετρος στη χάραξη των σχετικών πολιτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει και στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS), ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοοικονομικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα διεθνώς που στήριξε και υιοθέτησε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής φιλοδοξούν να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ενώ οι τράπεζες που θα υπογράψουν τις Αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία.