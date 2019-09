Στις 25-27 Σεπτεμβρίου στην Υδρα το συνέδριο Insurance & Reinsurance Meeting

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός κόσμος το φετινό Insurance & Reinsurance Meeting, το οποίο διοργανώνει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που πραγματοποιείται από Τετάρτη 25 έως Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ύδρα με θέμα «How does insurance fit in an evolving society and economy».

Βάσει του φετινού θέματος, οι εργασίες του Συνεδρίου καλούνται να διερευνήσουν και να απαντήσουν στο ποιος είναι ο ρόλος των ασφαλειών απέναντι στις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Η συνάντηση-θεσμός συμπληρώνει φέτος 21 συνεχείς διοργανώσεις συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο 300 περίπου συμμετέχοντες από πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, συνεχίζοντας να κρατά ζωηρό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με διαρκή ανανέωση και βελτίωση, τόσο στα θέματα όσο και την οργάνωση. Στόχος της ΕΑΕΕ είναι να δίνει την ευκαιρία σε ασφαλιστές και αντασφαλιστές να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Το θέμα θα ανοίξει ο Davide Corradi, Boston Consulting Group, στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετέχουν οι κ.κ. Κυριάκος Αποστολίδης (MetLife), Arnauld Kopp (Swiss Re), Φιλίππα Μιχάλη (Allianz), Giuseppe Zorgno (AIG) με συντονιστή τον Καθηγητή Νικόλαο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ.

Την Πέμπτη 26.9 στις 14:00 θα υπάρξει networking event που διοργανώνεται από τη Matrix Brokers at Lloyd’s, που το Μάρτιο ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγοράς στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της το 2003 η MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers SA, αποτέλεσε μια νέα, καινοτόμα, ευέλικτη και φερέγγυα πρόταση, στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, αρχικά με εμβέλεια στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή και λίγα χρόνια αργότερα με γραφεία στο Λονδίνο, τη Λευκωσία, την Κωνσταντινούπολη, το Γιοχάνεσμπουργκ και το Λουγκάνο.