«Μάχη» τραπεζών για τα μεγάλα δάνεια

Θέση μάχης για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών projects παίρνουν οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Αlpha Βank, ενώ αργά αλλά σταθερά προσπαθούν να ανοίξουν τον βηματισμό τους στη χορήγηση νέων στεγαστικών δανείων αλλά και επισκευαστικών, γεγονός που ενθαρρύνεται έτι περαιτέρω με τα κίνητρα που φέρνει το νέο φορολογικό για την ανακαίνιση και αναβάθμιση ακινήτων. Το βάρος, όμως, στις νέες χρηματοδοτήσεις πέφτει στα σημαντικά, ως προς το ύψος της επένδυσης, επενδυτικά έργα.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι αυτή την περίοδο η «μητέρα» των μαχών αφορά τη δανειοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Έχουν ήδη κατατεθεί οι προσφορές από τα δύο επενδυτικά σχήματα -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ/Siemens και Mytilineos/General Electric- και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή.

Τραπεζικές πηγές τονίζουν στο Euro2day.gr ότι για τη δανειοδότηση του συγκεκριμένου έργου έχουν γίνει επαφές και με τους δύο επενδυτές από όλες τις ελληνικές τράπεζες, με στόχο να πάρουν τη δουλειά.

Στο μεταξύ, στη δανειοδότηση του project της ανάπλασης του Ελληνικού με δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, εκτός από τη Eurobank και την Πειραιώς αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, να μπουν και οι άλλες δύο τράπεζες, Εθνική και Αlpha Βank.

Ανταγωνισμός εξ ανατολών

Ο ανταγωνισμός στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ή για μεγάλα επενδυτικά έργα αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες και δη το 2020. Ενισχυτικά εκτιμάται από πηγές της αγοράς ότι θα συμβάλει και η είσοδος των δύο κινεζικών τραπεζών -Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China- στην ελληνική αγορά.

«Οι δύο τράπεζες έχουν ενεργητικό τρισεκατομμυρίων δολαρίων και το μέγεθός τους επιτρέπει την άνετη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών έργων στην Ελλάδα», αναφέρει πηγή, δίδοντας το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν στην Ελλάδα τα κινεζικά πιστωτικά ιδρύματα.

Πιστωτική επέκταση

Μολονότι οι ελληνικές τράπεζες επισημαίνουν ότι χρόνο με τον χρόνο ενισχύουν τα δάνεια που δίνουν προς τις επιχειρήσεις, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης δεν δείχνει κάτι τέτοιο. «Η εικόνα των στατιστικών στοιχείων που δείχνει την πιστωτική επέκταση είναι θολή», αναφέρει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος και εξηγεί: «Η πιστωτική επέκταση αποτυπώνει το σύνολο των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη. Ο ρυθμός μείωσης των NPLs, είτε μέσω πωλήσεων είτε μέσω άλλων εργαλείων, είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, με αποτέλεσμα στο άθροισμα να προκύπτει μείωση του υπολοίπου των δανείων. Μείωση που προκύπτει εξαιτίας της μεγαλύτερης υποχώρησης των NPLs σε σχέση με την εκταμίευση νέων δανείων».