Κομισιόν: «Ταμείο Ανάκαμψης» 750 δισ., τα 32 δισ. για Ελλάδα

Ένα εργαλείο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, το οποίο ονομάζεται «Next Generation EU», θα προστεθεί στον επταετή προϋπολογισμό της Κομισιόν ύψους 1,1 τρισεκατομμύριου ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, σε μια προσπάθεια να συμβιβάσει τις διαφορετικές θέσεις επιμέρους κρατών.

Κατά την επικεφαλής της Κομισιόν, το εργαλείο αυτό σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν ανακοινωθεί (ESM, πρόγραμμα Sure κ.λπ.) δημιουργούν μια δύναμη πυρός 2,4 τρισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Από τα 750 δισ. ευρώ, τα 500 δισ. ευρώ θα διανεμηθούν ως «επιχορηγήσεις» και 250 δισ. ευρώ ως δάνεια προς τα κράτη-μέλη.

Τα χρήματα θα αντληθούν από την Κομισιόν, που έχει υψηλή αξιολόγηση. Θα επενδυθούν για τη στήριξη της οικονομίας, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετεξέλιξη της Ευρώπης.

Πρέπει να επενδύσουμε πολύ σήμερα αλλά με τρόπο που οι επόμενες γενιές θα επωφεληθούν, σημείωσε μιλώντας στο ευρωκοινοβούλιο.

Με βάση τις πληροφορίες του Bloomberg, η Ελλάδα μπορεί να λάβει επιχορηγήσεις 22,5 δισ. ευρώ και περίπου 9,5 δισ. ευρώ σε δάνεια. Η Ιταλία θα δικαιούται 81,8 δισ. ευρώ, με βάση την πρόταση, και η Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ. Η είδηση προκάλεσε ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα της περιφέρειας.

Τα χρήματα θα διατεθούν για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ενώ κάποια εξ αυτών θα δοθούν απευθείας για την ανακούφιση του συστήματος υγείας των χωρών, αλλά και για τη στήριξη των φτωχότερων περιοχών της Ευρώπης.

Η επικεφαλής της Κομισιόν Ursula von der Leyen με τις ανακοινώσεις ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών των 27 κρατών-μελών που διαφωνούν μεταξύ τους αναφορικά με το ποια μορφή θα έχει και πώς θα χρηματοδοτηθεί το πακέτο, για το οποίο θα απαιτηθεί ομοφωνία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο twitter για την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης: «Καλωσορίζουμε την τολμηρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πακέτο 750 δισ. ευρώ, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων μέσω κοινής έκδοσης χρέους. Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά. Τώρα εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

We welcome the @EU_Commission's bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.



The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU