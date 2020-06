Κουμπί επανεκκίνησης πατάει από αύριο ο τουρισμός

Αλλάζει ταχύτητα η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ελλάδας, με τις «ναυαρχίδες» του κλάδου να ανοίγουν τις πύλες τους προκειμένου να υποδεχτούν τις υποψήφιους πελάτες στην εποχή του Covid 19. Με αρωγό τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και "Ad Hoc" συνεργασίες με ιατρικούς ομίλους, πανεπιστημιακά ιδρύματα στέλνουν μήνυμα ασφαλούς διαμονής στον υποψήφιο επισκέπτη τους και υπόσχονται, ότι τίποτα δεν θα χαθεί από την "ξεγνοιασιά" και την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επανέναρξη των πτήσεων εξωτερικού, αρχικά στις 15 Ιουνίου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από την 1η Ιουλίου για την υπόλοιπη χώρα, αλλά και στην πτητική δυναμική τους, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι κάνουν "Restart" εκκινώντας σε μια πρωτόγνωρη για αυτούς χρονιά, όπως επισημαίνουν.

Η Grecotel

Πρώτη από όλους πάτησε το… κουμπί της επανεκκίνησης των μονάδων της η Grecotel, με την Μάρι Δασκαλαντωνάκη να τονίζει σε πρόσφατη συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι αυτή η απόφαση «Δεν στηρίχθηκε σε κάποια υπέρ αισιόδοξη εκτίμηση, αλλά στο γεγονός ότι υπήρξε σχεδιασμός από την εταιρεία για την επόμενη μέρα της πανδημίας διατηρώντας ταυτόχρονα την καθημερινή επαφή και μένοντας συντονισμένη με δέκα μεγάλες αγορές του εξωτερικού». Ο όμιλος, όπως έχει επισημάνει η Μάρι Δασκαλαντωνάκη «δεν πήρε κανένα ρίσκο, αλλά απλώς έκανε το αυτονόητο, ανοίγοντας την αγορά, όπως οφείλαμε, όντας η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα με 36 ξενοδοχεία, 6.700 εργαζόμενους το 2019 και παρουσία σε 40 αγορές του εξωτερικού». Για την φετινή χρονιά η Grecotel προσανατολίζεται να ανοίξει τα 20 από τα 36 ξενοδοχεία της. Στις 15 Μαΐου το άνοιγμα των ξενοδοχείων της σε Πελοπόννησο, Σούνιο και Μύκονο και συγκεκριμένα: Grecotel Cape Sounio, Grecotel Riviera Olympia & Aquapark, στην Κυλλήνη με τα ξενοδοχεία: Grecotel Μandola Rosa, Grecotel Olympia Riviera και Grecotel Oasis, το Grecotel Casa Marron στην Αχαΐα, το Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα και το Grecotel Mykonos Blu.

Για το επόμενο διάστημα ανοίγουν τα εξής: Grecotel Amirandes, Ηράκλειο, Κρήτη στις 3 Ιουλίου 2020, Grecotel Creta Palace, Ρέθυμνο, Κρήτη στις 10 Ιουλίου 2020, Grecotel Caramel, Ρέθυμνο, Κρήτη στις 15 Ιουλίου 2020, Grecotel Meli Palace, Λασίθι, Κρήτη στις 3 Ιουλίου 2020, ΝΕΟ Grecotel Margo Bay, Κασσάνδρα, Χαλκιδική στις 10 Ιουλίου 2020, Grecotel Daphnila Bay, Δασιά, Κέρκυρα στις 4 Ιουλίου 2020, NEO Gelina Resort, Αχαράβη, Κέρκυρα στις 10 Ιουλίου 2020, Grecotel Vouliagmeni Suites, Αττική Ριβιέρα, Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2020, Grecotel Astir, Αλεξανδρούπολη στις 15 Ιουνίου 2020, Grecotel Egnatia, Αλεξανδρούπολη στις 15 Ιουνίου 2020

Το Costa Navarino

Στη γραμμή της επανεκκίνησης και το Costa Navarino, όπου στις 19 Ιουνίου είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες του στα ξενοδοχεία, The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort. Μάλιστα εκτός από τα πρωτόκολλα που απαιτούνται, στην Costa Navarino θα υιοθετήσουν, όπως λένε, το σύστημα που ανέπτυξε η Marriott, η οποία μέσα από την πρωτοβουλία «Commitment to Cleanliness», θέτει νέα πρότυπα και προδιαγραφές για τη διαχείριση της καθαριότητας και υγιεινής στη φιλοξενία. Επιπλέον μέτρα που λαμβάνει η Costa Navarino, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Δημιουργία Ιατρικού Κέντρου που θα λειτουργεί 24/7, θερμομέτρηση σε επισκέπτες, συνεργάτες και προμηθευτές κατά την είσοδο, μοριακά τεστ στους συνεργάτες σε τακτά διαστήματα, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για απολυμάνσεις, πρόσληψη επιπλέον συνεργατών συνολικά λόγω των αυξημένων αναγκών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Ο Όμιλος Sani/Ikos

Με οδηγό την ασφάλεια και ο όμιλος Sani/Ikos, ο οποίος ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας των ξενοδοχειακών του μονάδων από την 1η Ιουλίου με πρωτόκολλα υγιεινής πιστοποιημένα από παγκόσμιου κύρους συνεργάτες και σε συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, την 1η Ιουλίου 2020 θα ανοίξουν τις πόρτες τους το πλήρως ανακαινισμένο Porto Sani και Sani Asterias στο Sani Resort, όπως και το Ikos Olivia στη Χαλκιδική. Η πρώτη μονάδα του Ομίλου εκτός Ελλάδας, το Ikos Andalusia στην Costa Del Sol της Ισπανίας, θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες τον Σεπτέμβριο. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα με την κωδική ονομασία #OnlyatSani και Infinite Care Protocol έχουν σχεδιαστεί σε συμφωνία με τον όμιλο Βιοιατρική και την Ecolab και έχουν πιστοποιηθεί από το Covid Shield Certificate της TUV Austria, όπως σημειώνει ο όμιλος. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τεστ COVID-19 για προσωπικό και επισκέπτες, μοριακά τεστ (molecular COVID-19 testing) για όλους τους υπαλλήλους πριν από την έναρξη και περιοδικά κατά τη λειτουργία των ξενοδοχείων και άμεσα τεστ αντισωμάτων (rapid antibody COVID-19 testing) για όλους τους επισκέπτες.

Το Metaxa Hospitality Group

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, όπως χαρακτηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group, Ανδρέας Μεταξάς, το άνοιγμα των τριών μονάδων του εφέτος, ο όμιλος προσαρμόζει τη λειτουργία των ξενοδοχείων του εφαρμόζοντας με αυστηρότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάσει των οδηγιών διεθνών και εθνικών οργανισμών και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Επιπλέον, το σύνολο του προσωπικού εκπαιδεύεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου 2020 θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία Creta Maris Beach Resort και TUI Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Στις 6 Ιουλίου 2020 θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του και το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, στη Σαντορίνη.

Ο Ομιλος Aldemar

Με σύνθημα "Ασφαλέστεροι κάτω από τον ελληνικό ήλιο" αλλά και το "Celebrate Life" "να απολαμβάνεις δηλαδή τη ζωή με ό,τι σου προσφέρει και ότι κανόνες υπάρχουν" θα ριχτεί στην φετινή μάχη των κρατήσεων και ο όμιλος Aldemar, όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εντεταλμένος σύμβουλος των ξενοδοχείων Aldemar Hotels, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος. Ο όμιλος Aldemar θα ανοίξει σε αυτή την φάση ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και άλλο ένα στην Πελοπόννησο και ανάλογα τη ζήτηση θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο ξενοδοχείου του Ομίλου στην Κρήτη, όπως σημειώνει. Μάλιστα ο όμιλος με αφορμή τα νέα δεδομένα, θα μπορεί να διαχειριστεί πιθανά κρούσματα του Covid 19 και εντός του χώρου, αφού κάποια κτίρια θα λειτουργήσουν και ως απομόνωση μέχρι να τα αναλάβουν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, όπως τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος. «Εξαντλούμε τα πρωτόκολλα υγιεινής και βάζουμε με τον τρόπο αυτό περισσότερες δικλίδες ασφαλείας» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αγγελόπουλος.

Εντός Αττικής και κέντρο Αθήνας

Σε ό,τι αφορά την ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, να τονιστεί ότι το Athens Plaza στο Σύνταγμα δεν έκλεισε καθόλου, αφού ήταν από τα ξενοδοχεία που λειτουργούσαν κανονικά εν μέσω πανδημίας. Τις πύλες του άνοιξε το Electra Hotel Athens αλλά και το Electra Metropolis, ενώ στα τέλη Ιουνίου αναμένεται και το Electra Palace. Στην τελική ευθεία είναι εξάλλου και η λειτουργία των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George αλλά και του Intercontinental Athenaeum, Hilton κλπ.

Τέλος τη δική του βαρύτητα στην διεθνή τουριστική αγορά έχει και το άνοιγμα του Four Seasons Astir Palace (Αστέρας Βουλιαγμένης), όπου με αρωγό το πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της Four Seasons, με την κωδική ονομασία "Lead With Care" και τη σφραγίδα της Johns Hopkins Medicine International ανοίγει σταδιακά τις εγκαταστάσεις του. Πρώτο στην εκκίνηση ήταν το ξενοδοχείο Ναυσικά (12 Ιουνίου) και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υποδεχτεί τους πελάτες του και ο Αρίωνας.