Πώς λειτουργούν οι μεγάλες αλυσίδες, ποιες κάνουν εκπτώσεις

Με δέλεαρ τις εκπτώσεις σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, κυρίως ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα κήπου και πασχαλινά δώρα, οι μεγάλοι λιανέμποροι φτιάχνουν κλίμα, παρά την αβεβαιότητα για τη λειτουργία των καταστημάτων τους στις πολύ «κόκκινες» περιοχές, τη σύγχυση για το τι είναι πολυκατάστημα αλλά και τις ανατροπές της τελευταίας στιγμής με το απαγορευτικό σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, στον απόηχο των νέων ανησυχητικών υγειονομικών δεδομένων.

Με τιμές έως 40% χαμηλότερα σε έπιπλα κήπου υποδέχεται καταναλωτές στα καταστήματά της η Praktiker, 35% είναι η πρόταση της Leroy Merlin, με 20% έκπτωση στις πέργκολες. Με 30% έκπτωση στις τηλεοράσεις καλεί το κοινό η Media Markt, τον ΦΠΑ χαρίζει στις ακριβές τηλεοράσεις η Κωτσόβολος, προτάσεις για πασχαλινά δώρα κάνει το Πλαίσιο, και restart με προνόμια υπόσχεται το Public.

Με νέες συλλογές, άνοιξη-καλοκαίρι 2021, ανοίγουν εταιρείες ένδυσης, ελληνικές και πολυεθνικές, από ΒSB και Attrattivo μέχρι Zara, H&M, Marks & Spencer κ.α. Στο ίδιο μοτίβο και οι άλλοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, που μπαίνουν στη μάχη της επανεκκίνησης με στόχο να επικαιροποιήσουν τη σχέση τους με τον καταναλωτή, τον οποίο διεκδικούν με πολυκαναλική προσέγγιση αλλά τους τελευταίους μήνες εξυπηρετούσαν μόνο μέσω e-shop.

Ανοίγουν με click away ή click inside, ανάλογα με την επιθυμία του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να κλείσει ραντεβού με το κατάστημα και στις δύο περιπτώσεις. Αφού λάβει το αποδεικτικό για την ώρα του ραντεβού, θα πρέπει να στείλει sms στο 13032 κι έκτοτε θα έχει 3 ώρες στη διάθεσή του για να μεταβεί στο κατάστημα για να ψωνίσει. Σημειώνεται ότι το όριο ατόμων στην ουρά για την παραλαβή εκτός καταστήματος είναι 9 άτομα ενώ το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι προαιρετικό (διευρυμένο) από 7:00 έως 20:30.

Αρκετά μεγάλα καταστήματα παραμένουν στο δίχτυ προστασίας των μέτρων της κυβέρνησης και δεν ανοίγουν ή ανακαλούν τις αναστολές λίγων υπαλλήλων μέχρι να δουν πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση ή σε περίπτωση δικτύων παρατηρείται να ανοίγουν μόνο μερικά σημεία πώλησης, καθώς με τον περιορισμό του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ., σε συνδυασμό με το όριο των 20 ατόμων ανά κατάστημα, δεν «βγαίνουν» με τα λειτουργικά έξοδα. Πολλοί μέχρι χθες ζύγιζαν το ρίσκο.

Η Zara πάντως θα ανοίξει, με click in store και με click away, ενώ μέχρι χθες το βράδυ το επιτελείο της πολυεθνικής Inditex τελούσε εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για την πιθανότητα υπαναχώρησης της κυβέρνησης από τα έκτακτα μέτρα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σε συνέχεια των προσδοκιών που καλλιέργησαν σε εκπροσώπους τοπικών επιχειρηματικών φορέων ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, μετά την εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Ανοιχτά θα είναι επίσης όλα τα καταστήματα Jumbo, που σημειωτέον διαθέτουν σημαντικό στοκ πασχαλιάτικων ειδών ήδη από το περσινό, πρώτο lockdown. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι τα ραντεβού εντός του καταστήματος δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα της αλυσίδας σε Σπάτα, Μαρούσι (Avenue), Ίλιον (Escape center), Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Με click away λειτουργούν τα καταστήματα ΙΚΕΑ σε Αεροδρόμιο, Κηφισό και Λάρισα (ΙΚΕΑ Ιωάννινα από 6/4), αλλά και τα κέντρα παραγγελιών και παραλαβών της αλυσίδας σε Καλαμάτα, Ρόδο, Χανιά και Ηράκλειο ενώ επιπλέον του click away θα προσφέρεται και υπηρεσία click inside στους πελάτες του ΙΚΕΑ Πειραιά και των κέντρων παραγγελιών και παραλαβών (εκτός από το IKEA Πάτρας). Το κατάστημα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης και το κέντρο παραγγελιών και παραλαβών ΙΚΕΑ της Πάτρας παραμένουν προσωρινά κλειστά.

Πώς θα λειτουργήσουν τα πολυκαταστήματα

Στα πολυκαταστήματα επικρατεί σχετική σύγχυση, με τα περισσότερα να ανοίγουν και με επίσκεψη στο κατάστημα. Αν και κυβερνητικοί παράγοντες με δηλώσεις τους ενημέρωναν ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα πολυκαταστήματα δεν θα ανοίξουν, κατά το σκεπτικό που δεν θα λειτουργήσουν και τα καταστήματα στα malls, παρά μόνον με τη μέθοδο click away, σήμερα θα λειτουργούν τα πολυκαταστήματα notos galleries αλλά και τα Hondos Center, έχοντας ενημερώσει την πελατεία τους ότι θα προσφέρουν και τη δυνατότητα επίσκεψης στο κατάστημα κατόπιν ραντεβού (click inside). Αντίθετα, μέχρι χθες το βράδυ, επιμένοντας στο γράμμα του νόμου, δεν είχε αποφασίσει διαφοροποίηση στο μοντέλο ηλεκτρονικής/τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της η αλυσίδα πολυκαταστημάτων attica, χωρίς να αποκλείεται αυτό να αλλάξει τις επόμενες ημέρες, εάν δοθούν οι επίσημες διευκρινίσεις.

Στελέχη των παραπάνω αλυσίδων αλλά και συνεργάτες τους, με shop in shop εντός των πολυκαταστημάτων, μας μετέφεραν ότι κατάστημα με ενιαίο ΑΦΜ, αν και φιλοξενεί shop in shop, δεν παρανομεί εάν ανοίξει καθώς επιδέχεται ερμηνειών η ΚΥΑ που ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς και στην οποία δεν γίνεται αναφορά σε πολυκατάστημα. Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, «η λειτουργία των εμπορικών κέντρων (mall), των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου “shop in a shop” πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)». Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου αναστέλλεται η λειτουργία των παραπάνω.

Οι ανατροπές και η γιγάντια μάχη για λίγο τζίρο

Εντωμεταξύ σε περιφερειακές αγορές αλλά και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας από το Σαββατοκύριακο επαγγελματίες με οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρά καταστήματα καθάριζαν και ετοίμαζαν βιτρίνες ενώ οι συνάδελφοί τους σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη «πάγωναν» στην είδηση ότι αναστέλλεται το άνοιγμα των καταστημάτων τους. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διεμήνυσε τελικά ότι δεν θα ζητήσει να ανοίξουν τα καταστήματα, ως αντίδραση, αλλά θα ασκήσει πίεση με άλλα μέσα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας από την πλευρά του γνωστοποίησε ότι τα καταστήματα θα ανοίξουν, καθώς η οικονομική αποζημίωση που υποσχέθηκαν στελέχη της κυβέρνησης, κατά το μοτίβο των αποζημιώσεων που δόθηκαν στους επαγγελματίες της Δυτικής Αττικής στο προηγούμενο διάστημα δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά από ένα πεντάμηνο χωρίς έσοδα, όπως αναφέρουν.

Τέλος, επικρατεί ανησυχία από την αύξηση της κινητικότητας που συνοδεύει την επανεκκίνηση του εμπορίου, τόσο από καταναλωτές όσο και από εργαζόμενους, και είναι ζητούμενο πώς θα λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ελέγχου και επιτήρησης των μέτρων από τις αρμόδιες αρχές ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΔΥ με κινητές μονάδες θα βρίσκεται σε 102 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, για δωρεάν rapid test, συνεισφέροντας στο έργο της ανίχνευσης τυχόν κρουσμάτων μέχρι τη διάθεση των self-test από μεθαύριο Τετάρτη.