Θεοχάρης: Κατά προτεραιότητα ο εμβολιασμός των εργαζόμενων στον τουρισμό

«Ο εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των εργαζόμενων του τουρισμού είναι αποφασισμένος και θα γίνει πράξη. Θα γίνει πράξη όμως όταν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των πιο ευάλωτων», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Όπως τόνισε στη Βουλή, «ο προγραμματισμός της ομάδας που σχεδιάζει τα εμβόλια μας έχει λάβει υπόψη», ενώ προσέθεσε πως μέχρι να γίνει αυτό, θα υπάρχουν συχνότατα τεστ στους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κατά τη διάρκεια επερώτησης του Κινήματος Αλλαγής, ο υπουργός υπογράμμισε πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε να είναι ασφαλής η χώρα και τόνισε «θέλουμε να ανοίξει ο τουρισμός, με υγειονομική ισορροπία και ασφάλεια».

Παράλληλα σημείωσε πως δεν έχει νόημα η συζήτηση περί Covid free και μη Covid free νησιά. «Καλώ και τους δημάρχους να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Γιατί αυτή η παγίδα, αν αυξηθούν κάποτε τα κρούσματα, καταρρέει. Δεν είναι μακροπρόθεσμη επικοινωνιακή στρατηγική», είπε και προσέθεσε πως το μήνυμα είναι πως όλη η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός.

Τέλος, όσον αφορά στις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής σε σχέση και με τον κοινωνικό τουρισμό, τόνισε πως πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός, λέγοντας μάλιστα πως δεν μπορεί να τραβά ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών τα εκατομμύρια από την... τσάντα του Sport Billy.

Ο Χ. Θεοχάρης είπε πως το επόμενο διάστημα θα κάνει μια σειρά ταξιδιών στη Μέση Ανατολή, σε ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία κ.α.) αλλά και στις ΗΠΑ. Στόχος είναι να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως «η χώρα έχει σχέδιο. Είναι έτοιμη με ασφάλεια να υποδεχθεί τους τουρίστες και να δώσει λύση στους ανθρώπους του τουρισμού». Όπως είπε «πρέπει να σταθεί ο τουρισμός στα πόδια του, μόνος τους. Δεν θέλουμε να τον στηρίζουμε με σοβιετικού τύπου παρεμβάσεις. Δεν είναι τα επιδόματα η λύση. Η λύση είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους και να βρουν μια κανονικότητα».

Παράλληλα αναφέρθηκε εκ νέου στο σχέδιο για «άνοιγμα» στις 14 Μαΐου αλλά και σε κινήσεις που θα γίνουν μέχρι τότε σε συγκεκριμένους τομείς. Για να κλείσει χρησιμοποιώντας το κεντρικό σύνθημα της τουριστικής καμπάνιας, λέγοντας πως φέτος «all you want is Greece».