Yποβολή υποψηφιοτήτων έως τις 6/6 για τα Hellenic Innovation Awards

Η πανδημία της COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση μίας σειράς διαδικασιών και εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Μία εκ των οποίων δείχνει να είναι η ανάδειξη της καινοτομίας σε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας. Ένα ζήτημα που θα αποτελέσει και το κεντρικό θέμα της συζήτησης στο Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 1 & 2 Ιουλίου μέσα από την LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία επιχειρηματικής επικοινωνίας του ethosGROUP, και το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, το LiveOn Expo Complex. Tην εκδήλωση διοργανώνει η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος του φετινού Hellenic Innovation Forum είναι να αναδείξει τα ζητήματα και τις προκλήσεις αναφορικά με το πως μπορούμε ως χώρα να αξιοποιήσουμε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες αλλά το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, αλλά και πως θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Η θεματολογία του Forum περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Το κράτος προωθεί την καινοτομία

Χρηματοδοτώντας καινοτόμες ιδέες

Παραδείγματα καινοτόμων εγχειρημάτων

Αναπτύσσοντας και διασυνδέοντας την έρευνα

Υπεύθυνος Προγράμματος είναι ο Δημήτρης Μαλλάς, Δημοσιογράφος.

Παράλληλα, μέσα από τη θεσμοθέτηση των Hellenic Innovation Awards επιδιώκουμε να αναδείξουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που βοηθούν, ώστε η καινοτομία να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στα βραβεία θα επιδιωχθεί να συμπεριληφθούν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και «ηλικίας», όπως και διεθνείς όμιλοι που έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην Ελλάδα διαβλέποντας τις δυνατότητες που έχει η χώρα και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Για να υποβάλλετε την υποψηφιότητα σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://ethosevents.eu/awards/hifa/.

Οι υποβολές υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθούν έως τις 6 Ιουνίου και στη συνέχεια η Κριτική Επιτροπή, με εξέχουσες προσωπικότητες από τον θεσμικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και το κοινό, με ξεχωριστή ψηφοφορία , θα αναδείξουν τους «πρωταγωνιστές» που οδηγούν την καινοτομία, μέσα τις παρακάτω 23 κατηγορίες βραβείων, σε 8 διαφορετικές θεματικές ενότητες καινοτομίας για το 2021.

1.Top Hellenic Innovation Awards

1.1.Top HI Award for Greek Startup

1.2.Top HI Award for Innovative Company

1.3.Top HI Award for Innovative Company >100 employees

Hellenic Innovation Awards for Startups

2.1.HI Award for Business Model – Startups

2.2.HI Award for Business Growth - Startups

2.3.HI Award for Extroversion – Startups

2.4.HI Award for HR & Employees Development- Startups

Hellenic Innovation Awards for companies

3.1.HI Award for Business Model -

3.2.HI Award for Business Growth -

3.3 HI Award for Extroversion -

3.4 HI Award for HR & Employees Development -

Hellenic Innovation Awards for companies >100 employees

4.1.HI Award for Business Model >100 employees

4.2.HI Award for Business Growth - >100 employees

4.3.HI Award for Extroversion - >100 employees

4.4.HI Award for HR & Employees Development – >100 employees

Hellenic Innovation Awards for international companies promoting innovation in Greece

5.1.HI Award for Investing in R&D

5.2 HI Award for Investing in Greek Innovative Ideas

5.3.HI Award for the promoting innovation ecosystem

Hellenic Innovation Awards for funding

6.1.HI Award for seed investing

6.2 HI Award for Series A funding

6.3.HI Award for VC impact

7.Hellenic Innovation Special Awards for promoting the innovation ecosystem

7.1 HI Award for Ιnitiative with broad impact

7.2 HI Award for best incubator/accelerator

8.Honorary Distinctions

HI Special Innovation Award for contribution to innovation ecosystem Ι HI Special Innovation Award for contribution to innovation ecosystem ΙΙ

Στο Hellenic Innovation Forum & Awards 2021 αναμένεται να συμμετάσχουν:

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτομίας

Εταιρείες από το χώρο των startups

Στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν καινοτόμες ιδέες, λύσεις και προϊόντα

Στελέχη φορέων που κινούνται γύρω από το χώρο της καινοτομίας

Εκπρόσωποι επενδυτικών fundsαπό την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στελέχη hedgefunds από την Ελλάδα και το εξωτερικό

AngelInvestors από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών fundsαπό την Ολλανδία

Στελέχη από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων

Φοιτητές που ασχολούνται με το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο https://ethosevents.eu/hellenic-innovation-forum-amp-awards-2021-dilosi-symmetochis/ .