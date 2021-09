Σάλος για την υποχρεωτική μετατροπή εργαζομένων στην efood σε freelancers

Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της e-food να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς τμήματος των απασχολούμενων σε αυτή. Στο Twitter στα πρώτα trend βρίσκεται το hashtag #cancel_efood, δείγμα της αίσθησης που προκάλεσε η κίνηση αυτή.

To Euro2day.gr επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία αρκέστηκε να σημειώσει ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Σε μήνυμα που έστειλε σε απασχολούμενους σε αυτή αναφέρει: «Αγαπητή Rider, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αλλά με βάση τα παραπάνω και το batch σου εκτιμούμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως freelancer… Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης…».

Σημειώνεται ότι το Euro2day.gr είχε από τα μέσα Ιουλίου γράψει για τις προθέσεις της εταιρείας να προσφέρει σε διανομείς τη δυνατότητα να εργαστούν είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με τον καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εταιρεία μέχρι τώρα, είτε ως ανεξάρτητοι συνεργάτες, μέσω του νέου μοντέλου που εισάγει. Ωστόσο εκ του μηνύματος φαίνεται πως δεν προτίθεται να δώσει επιλογή.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατακόρυφα εν μέσω πανδημίας. Ο κύκλος εργασιών της σημείωσε πέρυσι αύξηση 49% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 64,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 26,7%, φθάνοντας στα 21,3 εκατ. ευρώ, από 16,8 εκατ. ευρώ το 2019.

@efoodgr delivery services threatens employees in #Greece to freelance or get fired.

Abuse of workers operating under all weather conditions when company makes enormous gains.

Message was sent to employees

Remove app delete your account.#boycott_efood#Capitalism#cancel_efood pic.twitter.com/5Olnt75paA