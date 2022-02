Νέα διεύθυνση Risk Management στο Υπερταμείο, αναλαμβάνει ο Μ. Οράτης

Το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), ανακοινώνει την ένταξη του κυρίου Μιχάλη Οράτη στη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας στη θέση του Chief Risk Officer.

Ο κ. Οράτης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Treasury, από θέσεις ανώτερης διοίκησης σε εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Country Treasurer στις ABN-AMRO BANK N.V., Citibank N.A. και Bank of America NT & SA, καθώς και Group Treasurer στον όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, ενώ διατέλεσε Management Advisor στη DoVALUE Greece.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ διαθέτει MSc. στον τομέα του Industrial Engineering από το Columbia University (ΗΠΑ), καθώς και M.B.A. in Finance and International Business από το New York University (ΗΠΑ).

Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου δήλωσε: «Η λήψη αποφάσεων που βασίζονται στην τεκμηριωμένη πληροφόρηση και οδηγούν στην ορθότερη και αποδοτικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και τον πολλαπλασιασμό της αξίας της για το Ελληνικό Δημόσιο και την κοινωνία, είναι βασική μας επιδίωξη. Στο πλαίσιο της μετεξέλιξής μας σε Public Wealth Fund, προχωράμε αποφασιστικά στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και θωρακίζουμε το Υπερταμείο με τη δημιουργία διεύθυνσης Risk Management, στελεχώνοντάς την µε έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, όπως ο Μιχάλης Οράτης. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο.»