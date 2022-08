Επανεξετάζεται ο φόρος παικτών στα διαδικτυακά παιχνίδια

Οι Έλληνες συνεχίζουν να τζογάρουν σημαντικά ποσά, τα οποία, όπως καταγράφεται σε επίσημη έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με το 2021, όπου ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

Ωστόσο η αύξηση του φόρου που πληρώνουν οι παίκτες διαδικτυακών παιγνίων, που προκλήθηκε λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των κερδών των παικτών στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια δημιουργεί «πονοκέφαλο» στην Επιτροπή η οποία θα εξετάσει πιθανές αλλαγές μέσω μελέτης που θα υλοποιήσει ανεξάρτητος σύμβουλος.

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της ΕΕΕΠ:

Τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) όλων των παρόχων (ΟΠΑΠ, διαδίκτυο κ.τλ.) παρουσίασαν αύξηση 45% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκαν σε 1,07 δισ. ευρώ.

Τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) για τις διαδικτυακές εταιρείες από 401,1 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν στα 333,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ακαθάριστα έσοδα ή Gross Gaming Revenues (GGR) ορίζονται ως το ποσό που απομένει αν από τον τζίρο (πονταρίσματα) αφαιρεθούν τα κέρδη που επιστρέφουν οι εταιρείες στους παίκτες.

Φορολογικά έσοδα

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν το ίδιο διάστημα τα φορολογικά έσοδα από τα τυχερά παίγνια:

Από 227 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι στο α’ εξάμηνο, φέτος την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 326 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 217 εκατ. ευρώ αφορούν σε δικαιώματα -φόρος επί των ακαθάριστων κερδών ή GGR Tax- και τα 109 εκατ. ευρώ από τη φορολογία των κερδών των παικτών.

Μείωση παρουσίασαν τα δικαιώματα που απέδωσαν στο Ελληνικό δημόσιο οι επιχειρήσεις παροχής online υπηρεσιών, και από 140 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 116 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη φετινή περίοδο.

Ο φόρος παικτών στα διαδικτυακά και η μελέτη της ΕΕΕΠ

Ο υπερδιπλασιασμός του φόρου παικτών των διαδικτυακών παιγνίων το α' εξάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 από 29,8 εκατομμύρια ευρώ στα 68 εκατομμύρια ευρώ οδήγησε την Επιτροπή να επανεξετάσει τον τρόπο που φορολογεί τους παίκτες διαδικτυακών.

Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει να υλοποιήσει μελέτη με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων μιας πιθανής αλλαγής της παρακράτησης του φόρου επί των κερδών των παικτών από τα RNG και τα VLTs παίγνια σε 24ωρη βάση αντί ανά παικτική συνέδρια.

Βασική επιδίωξη της Επιτροπής μέσω της μελέτης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι μία πιθανή μείωση των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών στα συγκεκριμένα παίγνια λόγω της παρακράτησης σε 24ωρη βάση, θα αντισταθμιστεί από τη βελτίωση της πρακτικής εμπειρίας όσων συμμετέχουν στα παίγνια αυτά, αφενός εδραιώνοντας ένα αίσθημα δικαιότερης φορολόγησης και αφετέρου προσελκύοντας στο νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής παίκτες που εξαιτίας των ανωτέρω λόγων επιλέγουν να διακινδυνεύσουν τα χρήματα που διαθέτουν για τη συμμετοχή του στο παράνομο δίκτυο.

Τι ισχύει σήμερα

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα κέρδη από τα παίγνια αυτά φορολογούνται με βάση τη διάρκεια της παικτικής συνεδρίας (log in - log out). Έτσι αν πρέπει για παράδειγμα ένας παίκτης που παίζει παίγνια RNG ή VLTs κάνει log in ‘- log out τρεις φορές ένα εικοσιτετράωρο και κερδίσει ένα σημαντικό ποσό στην πρώτη συνεδρία θα φορολογηθεί για τα κέρδη που προέκυψαν από τη συνεδρία αυτή. Ωστόσο αν στις δύο επόμενες συνεδρίες χάσει οι απώλειες του δεν θα συμψηφιστούν για λόγους υπολογισμού του φόρου που παρακρατήθηκε.

Έτσι ως μία πιθανή λύση σε αυτό το καθεστώς που θα εξεταστεί από την ΕΕΕΠ είναι ο φόρος κερδών από τα παίγνια αυτά να μην υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα ενός παίκτη και ανά παικτική συνεδρία, αλλά με βάση τα αποτελέσματά του στο συγκεκριμένα παίγνια σε 24ωρη βάση (παικτική μέρα).