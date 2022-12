Στη Νέα Υόρκη για επενδυτικό συνέδριο ο Χρ. Σταϊκούρας, μπαράζ επαφών

O υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα βρίσκεται από σήμερα, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link, με τίτλο “24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum” και να πραγματοποιήσει επαφές με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων.

Ειδικότερα, στη διάρκεια του τριημέρου, ο κ. Σταϊκούρας θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων, όπως είναι οι Axia, Citi, Goldman Sachs, Nomura, Paulson & Co., Bank of New York Mellon, Buffalo Thorn Capital Management LLC, Lord Abbett & Co. κ.ά.

Επιπλέον, αύριο, Πέμπτη, ο υπουργός Οικονομικών θα παρευρεθεί στην τελετή λήξης (“Closing Bell Ceremony”) των εργασιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), ενώ μεθαύριο, Παρασκευή, θα παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες και τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης στο “24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum”.