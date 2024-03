Οπτικές ίνες: Χρηματοδοτήσεις 560 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Χρονιά ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δικτύων οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων θα είναι το 2024. Στο τέλος του τρέχοντος έτους, το πεπαλαιωμένο χάλκινο δίκτυο επικοινωνιών θα ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ήδη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις τους, ενώ και η ΔΕΗ μπαίνει δυναμικά στο… παιχνίδι, εισάγοντας για πρώτη φορά, πέρα από την υπόγεια, και εναέρια οπτική ίνα, εκμεταλλευόμενη το εκτεταμένο δίκτυό της.

Τα συνολικά κονδύλια για έργα οπτικών ινών από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεπερνούν τα 560 εκατ. ευρώ από τις συνολικές επενδύσεις των περίπου 6 δισ. ευρώ που έχουν προαναγγείλει οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σήμερα οι συνδρομητές FTTH (Fiber to the Home) είναι περί τις 350 χιλ., δηλαδή η διείσδυση της υπηρεσίας είναι περίπου στο 7%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 30%. Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον οι μισές από τις συνδέσεις FTTH υλοποιήθηκαν με επιδότηση (κουπόνι) στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησηw ενώ σύντομα αναμένεται να ενεργοποιηθεί νέο κουπόνι.

Η ΔΕH

Η ΔEΗ έχει πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης 290 εκατ. ευρώ για την επένδυσή της στο δίκτυο οπτικών ινών. Μάλιστα προκήρυξε τη νέα φάση ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών στην Αττική, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στόχος της ΔΕH με τη νέα φάση ανάπτυξης δικτύου είναι να φέρει οπτικές ίνες σε περίπου 500.000 κτίρια ανά την Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός των κτιρίων εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 1,2 έως 1,3 εκατ. νοικοκυριά της χώρας.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕH αναμένεται να κοστίσει στην εταιρεία 170 εκατ. ευρώ και πρόκειται για τη β’ φάση του επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών που θα φτάνει στα σπίτια (FTTH). Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕH φθάνει τα 680 εκατ. ευρώ, με στόχο να καλύψει περισσότερα από 3 εκατ. νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται ότι η α’ φάση του επενδυτικού σχεδίου περιέλαβε οπτικές ίνες που θα φτάνουν σε περίπου 440.000 νοικοκυριά της Αττικής. Το έργο, ύψους 66 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συνολικά, η ΔΕH στη φάση αυτήν προτίθεται να «ρίξει» 13.000 χλμ. οπτικής ίνας, που θα φτάνει σε περίπου 500.000 κτίρια, ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 10.000 χλμ. κάθετων καλωδιώσεων, προκειμένου οι οπτικές ίνες να φτάσουν στο εσωτερικό των οικιών/επιχειρήσεων κ.λπ. Έτσι, το συνολικό μήκος της εγκατάστασης από τη ΔEΗ μπορεί να φτάσει στα 23.000 χλμ. οπτικών ινών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει οπτικές ίνες που θα τοποθετηθούν εναερίως (σε ποσοστό άνω του 85%), αλλά και υπογείως (σε ποσοστό 15%).

ΟΤΕ

Παρά την αποχώρηση του Μιχάλη Τσαμάζ από τη θέση του CEO του ομίλου, οι οπτικές ίνες αναμένεται να παραμείνουν προτεραιότητα και για τον Κώστα Νεμπή. Ο ΟΤΕ τρέχει πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για να επεκταθεί η υποδομή Fiber to the Home σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και το 5G σε όλη τη χώρα.

Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της χώρας έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 93,75 εκατ. ευρώ μέσα από το πρόγραμμα φθηνής χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο περίπου 371.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε 12 περιοχές της χώρας (Αχαΐα, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εβρος, Λάρισα, Λευκάδα, Ρέθυμνο, Ροδόπη, Τρίκαλα και Ξάνθη) να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH έως το 2027, ενισχύοντας κατά συνέπεια και την ψηφιακή ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Ο όμιλος είχε φτάσει το 1,3 εκατ. συνδέσεις έως το τέλος του 2023, ενώ το 80% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE Fiber.

Παράλληλα, έχει αναλάβει ένα μέρος του μεγάλου ΣΔΙΤ UltraFast Broadband, που θα φέρει το FTTH σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2023 του ΟΤΕ, ο όμιλος αναβαθμίζει σταθερά τις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές του και επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) κατά 7,0%, με 11 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2023, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 97 χιλιάδες επιπλέον γραμμές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, 1,148 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH.

Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) ανήλθε σε 19%, από 16% ένα χρόνο πριν. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Vodafone

Και η Vodafone από την πλευρά της συνεχίζει να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ και το 2023 είχε φτάσει τις 280.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και είχε κατασκευάσει 450.000 γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα (FTTC), οι οποίες σταδιακά θα μετατρέπονται σε FTTH, με στόχο την εγκατάσταση 850.000 γραμμών FTTH μέχρι το 2026.

Η Vodafone Ελλάδας προχώρησε στη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας με αντικείμενο την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών. Η κίνηση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη κινητικότητα που υπάρχει στο πεδίο της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών και της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής.

Όπως έχει δηλώσει ο CEO της Vodafone κ. X. Μπρουμίδης, μέχρι το 2025, οπότε ολοκληρώνεται το τριετές πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. ευρώ, το δίκτυο σταθερής νέας γενιάς της Vodafone Ελλάδας θα καλύπτει περίπου 850.000 συνδέσεις σε όλη τη χώρα. Από αυτές, 550.000 θα είναι με οπτική ίνα μέχρι την καμπίνα (Fiber to the Cabinet - FTTC) και οι υπόλοιπες 300.000 θα αφορούν την ανάπτυξη οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home - FTTH).

Επίσης, η Vodafone προχωράει την υλοποίηση των έργων υποθαλάσσιων καλωδίων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Στο Αιγαίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η πόντιση και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες προσαιγιάλωσης, ενώ στο Ιόνιο απομένουν οι αδειοδοτικές εκκρεμότητες ώστε, πλην απροόπτου, η τουριστική σεζόν του 2024 να βρει πλήρως διασυνδεδεμένα 10 νησιά που βρίσκονται στις διαδρομές των καλωδίων.

Terna Fiber

Η θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει λάβει 129,6 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για την ανάπτυξη δικτύων και υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, στο πλαίσιο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) που έχει συνολικό προϋπολογισμό 868 εκατ. ευρώ και θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υπερυψηλής ταχύτητας Internet σε περιοχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς δεν έχουν ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον και κατατάσσονται στις λεγόμενες «λευκές περιοχές», όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά αργή. Θεωρείται από τα πλέον σημαντικά έργα για την τηλεπικοινωνιακή πορεία της χώρας και την επίτευξη των ψηφιακών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 για καθολική κάλυψη με δίκτυα οπτικών ινών όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και ταχύτητα σύνδεσης 1 Gbps.

Περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις (άνω του 18% του συνόλου της χώρας) και 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κ.λπ.) στις περιοχές που περιλαμβάνονται θα επωφεληθούν, με το έργο να χωρίζεται σε 7 γεωγραφικές περιοχές (lots). Τις 3 έχει αναλάβει ο ΟΤΕ και τις υπόλοιπες 4 η Τerna Fiber, στην οποία συμμετέχουν η Τέρνα Ενεργειακή (όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) και η Grid Telecoms (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ - Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας).

Η Τerna Fiber αναλαμβάνει την υλοποίηση δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων στις εξής περιοχές:

Με το lot 2 του έργου σε 137.000 νοικοκυριά / επιχειρήσεις σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).

Με το lot 4, 110.000 νοικοκυριά / επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).

Με το lot 5, 127.000 νοικοκυριά / επιχειρήσεις σε 9 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας) και με το 6, 117.000 νοικοκυριά / επιχειρήσεις σε 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Hellenic Open Fiber

Η θυγατρική της Nova που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις υποδομές του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την ανάπτυξη των οπτικών ινών έχει λάβει 49,5 εκατ. σε φθηνές χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο του επενδυτικού της προγράμματος για την επιτάχυνση δημιουργίας δικτύων οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home), πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια του 2023, η Nova αύξησε τον ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) κατά 5 φορές. Το 2024, η Nova συνεχίζει το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, στοχεύοντας σε 85% πανελλαδική κάλυψη 5G και σε 540 χιλιάδες σπίτια που θα έχουν περάσει στο δίκτυο οπτικών ινών.

H Hellenic Open Fiber είναι η πρώτη εταιρεία με πεδίο δράσης τον τομέα ψηφιακών επενδύσεων, που κατέθεσε αίτηση για σύναψη δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Φεβρουάριο του 2022 και οι πόροι θα διασφαλίσουν πρόσθετη ρευστότητα για την εταιρεία, ώστε να προχωρήσει στην ανάπτυξη του σχεδίου της για τα δίκτυα νέας γενιάς.

Όπως είχε ανακοινώσει η Nova, σκοπεύει να επενδύσει περί τα 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2026 για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και την ανάπτυξη του δικτύου 5G, ενώ παράλληλα στοχεύει να αναβαθμίσει και το τηλεοπτικό της περιεχόμενο.