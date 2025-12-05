#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής αποκτά μερίδιο στην ταχέως αναπτυσσόμενη startup Perplexity AI, η οποία στοχεύει να ανταγωνιστεί την Google. Παράλληλα υπέγραψε παγκόσμια συμφωνία χορηγίας.

Ο Ρονάλντο επενδύει στην Perplexity AI

Δημοσιεύθηκε: 5 Δεκεμβρίου 2025 - 11:38

Ο δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο απέκτησε μερίδιο στην Perplexity AI, προχωρώντας στην πιο δημόσια επένδυσή του μέχρι σήμερα.

Το μεγαλύτερο στοίχημα του Ρονάλντο

Το μέγεθος του μεριδίου και οι οικονομικοί όροι δεν αποκαλύφθηκαν σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Perplexity AI προχώρησε επίσης σε παγκόσμια συμφωνία χορηγίας με τον Ρονάλντο και λάνσαρε μια διαδραστική πλατφόρμα για τους θαυμαστές της στην μηχανή αναζήτησής της.

Η Perplexity AI σκληραίνει τη μάχη με τη Google

Η Perplexity, η οποία ιδρύθηκε το 2022, έχει αναδειχθεί σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας τον εαυτό της ως άμεσο ανταγωνιστή της Google.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είχε αποτιμηθεί στα 20 δισ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης τον Σεπτέμβριο και έχει επεκτείνει τα εργαλεία για επιχειρήσεις, τις συνδρομές και την διεθνή παρουσία της, εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης για εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδύσεις του Ρονάλντο

Ο Ρονάλντο, ο οποίος ζει σήμερα στη Σαουδική Αραβία, έχει καθαρή περιουσία περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, το οποίο πρόσφατα εκτίμησε για πρώτη φορά την περιουσία του.

Μέχρι τώρα έχει επενδύσει κυρίως στη χώρα καταγωγής του, την Πορτογαλία, και έχει επικεντρωθεί σε μικρότερες επιχειρήσεις, όπως η εξαγορά του Lisboa Racket Center το 2024, καθώς και σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων, γυμναστήρια και έναν όμιλο μέσων ενημέρωσης.

Η συνάντηση με τον Τραμπ

Η επένδυση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Ρονάλντο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, μια συνάντηση που μοιράστηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανάρτηση ενός βίντεο των δύο ανδρών από τον Τραμπ.

Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της συνομιλίας τους, αυτό πυροδότησε εικασίες στο διαδίκτυο σχετικά με πιθανές εμπορικές ή διαφημιστικές σχέσεις.

