Διαδικτυακό συνέδριο για τα κριτήρια ESG σε τράπεζες και θεσμικούς από το IFFR

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια στον χώρο του ESG παγκοσμίως.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαϊου, από τις 15:00 έως τις 19:00.

Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας συνέδριο, το οποίο θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) άμεσου ενδιαφέροντος για τις τράπεζες, τις εταιρείες, τους θεσμικούς επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επόπτες και τους ακαδημαϊκούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από σημαντικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και θα συζητήσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών ESG προτείνοντας λύσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δρ. Θόδωρος Σκυλακάκης θα βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές. Το συνέδριο θα προλογίσουν ο Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος, Διευθυντής του IFFR, και η κα Andreea Moraru, Regional Head - Director Greece & Cyprus, EBRD.

Οι έξι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι ( οι παρακάτω ώρες σε τοπική ώρα Ελλάδος ):

ENOTHTA I , 15.15-16.15: Πρακτικές ESG για Επιχειρήσεις

, 15.15-16.15: ENOTHTA II , 16.15-17.00: Προκλήσεις για Βιώσιμες Επενδύσεις

, 16.15-17.00: ENOTHTA III , 17.00-18.00: Εξελίξεις στον τομέα του ESG

, 17.00-18.00: ENOTHTA IV, 00-18.45: Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών οδηγιών στην Τραπεζική

00-18.45: ENOTHTA V, 18.45-19.00: Αντιμετώπιση των Κινδύνων από την Κλιματική Αλλαγή: Ο ρόλος των Κρατών, Τραπεζών, Επενδυτών και Εταιρειών