Ζαββός: Αιχμή του δόρατος του αναπτυξιακού εγχειρήματος η Θεσσαλονίκη

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του 10ου Export Summit «Investing, the Only Way to Growth» του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της HDB, Γιώργος Ζαββός, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ «Επενδύσεις: ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη».

Ο κ. Ζαββός παρέθεσε αναλυτικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή την περίοδο η Θεσσαλονίκη, για δυναμικές επιχειρηματικές συνέργειες και δυνατότητες στην άντληση πόρων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών συνεργασιών.

Σε μια εποχή γεωοικονομικής αναδιάταξης, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να στοχεύει ρεαλιστικά ώστε η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία να αποτελέσουν φάρους παραγωγικότητας και εξωστρέφειας.

Πάνω σ’ αυτό το σχέδιο περιέγραψε τρείς τομείς δράσης:

Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη: Μέσω του Ταμείου Πράσινων Δανείων, η HDB προωθεί επενδύσεις ύψους 415 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, τους φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Καινοτομία: Το Ταμείο Καινοτομίας χρηματοδοτεί ήδη δάνεια με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ, ενώ το υποταμείο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υποστηρίζει με 150 εκατ. νεοσύστατες επιχειρήσεις. Επίσης, η HDB σχεδιάζει μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες τη δημιουργία Ταμείου Ευρεσιτεχνίας που θα στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το Ταμείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού με 175 εκατ. ευρώ.

Συμπεριληπτικότητα: Η HDB θα διαχειριστεί από την αρχή της επόμενης χρονιάς το πρόγραμμα "Σπίτι μου ΙΙ" με πόρους που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Επίσης διαχειρίζεται με επιτυχία το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό 107 εκατ. ευρώ.

«Με αυτούς τους τρεις στρατηγικούς πυλώνες και ένα ισχυρό χρηματοδοτικό πλέγμα, η HDB καθίσταται καταλύτης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμα ανθεκτικό παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελλάδας» κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.