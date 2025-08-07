«Νέα Κάσο» ετοιμάζει η Τουρκία για το καλώδιο EMC

Τη γνωστή τακτική που εφάρμοσε στη περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου - Ισραήλ, μπλοκάροντας τις έρευνες στη Κάσο, χαρακτηρίζοντας όλη τη περιοχή ως «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και απαιτώντας να δώσει εκείνη την έγκριση για οποιαδήποτε δραστηριότητα, παρ’ ότι η πόντιση καλωδίων είναι ελεύθερη στα διεθνή ύδατα, εφαρμόζει τώρα η Τουρκία, και σε ένα δεύτερο έργο ελληνικού ενδιαφέροντος, αυτό μεταξύ Ευρώπης- Σ. Αραβίας για το καλώδιο οπτικών ινών East to Med data Coridor (EMC).

Τις έρευνες για το συγκεκριμένο έργο διεξάγει το τελευταίο διάστημα το πλοίο FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ και η τουρκική πλευρά που επαναλαμβάνει τις γνωστές αξιώσεις εξέδωσε τη Τρίτη την ανακοίνωση NAVWARN, στην οποία ισχυρίζεται ότι το σκάφος παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Σαν αποτέλεσμα, ακριβώς όπως είχε συμβεί και στη Κάσο, η Αγκυρα προχώρησε σε δική της αντι- NAVTEX, ενώ απέστειλε αεροπορικά και ναυτικά μέσα στη περιοχή γύρω από το συγκεκριμένο πλοίο.

Το σκάφος είχε πάρει πρόσφατα έγκριση από το υπουργείο Ναυτιλίας, όπως φαίνεται στο σχετικό έγγραφο, προκειμένου να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες πόντισης του συγκεκριμένου καλωδίου στο βυθό, για το χρονικό διάστημα από 11-06-2025 έως και 11-08-2025.

Το καλώδιο EMC περνά από την Κύπρο, ενώ το σκάφος αυτή τη στιγμή βρίσκεται νότια του νησιού.

Τα παραπάνω και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η Αγκυρα κάθε έρευνα στη περιοχή της Αν.Μεσογείου, ακόμη και στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, απαιτώντας να έχει εκείνη τον συντονισμό με την έκδοση NAVTEX, αποτυπώνονται στις σημερινές δηλώσεις πηγών του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

«Η δέσμευσή μας στα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα, όπως ενημερώσαμε τον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, στην Ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων/αγωγών ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση, αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα (όπως το Εργο Διασύνδεσης GREAT CONNECTOR) που αγνοούν τη χώρα μας», αναφέρουν οι τουρκικές πηγές.

Και συνεχίζουν ότι στη κατεύθυνση αυτή, η τουρκική πλευρά εξέδωσε την ανακοίνωση NAVWARN στις 5 Αυγούστου 2025, «σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες που διεξήγαγε το πλοίο FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ, διαπιστώθηκε ότι έχει παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε την αντι-NAVTEX του.

Επιπλέον, τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επιτόπου».

Ποιο είναι το έργο EMC

Η κατασκευή του καλωδίου οπτικής ίνας μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέσει την Ευρώπη με την Σαουδική Αραβία είναι ένα μεγαλόπνοο έργο, ο σχεδιασμός του οποίου διέρχεται από την Ελλάδα, και στο οποίο η ΔΕΗ συμμετέχει με 25%. Βασικός μέτοχος του EMC, με 72%, είναι η Saudi Telecom, δηλαδή ο σαουδαραβικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και μεταξύ των βασικών παρόχων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, το εν λόγω έργο οπτικών ινών διαφέρει από τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης «Great Sea» μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, ωστόσο αμφότερα, όπως γράφει το τουρκικό μέσο, υπόκεινται στην ίδια νομική διαδικασία.

Η πάγια τουρκική θέση που είχε εφαρμοστεί τόσο στη περίπτωση της Κάσου, όσο και νωρίτερα, στη περίπτωση του πλοίου Telliri που τοποθετούσε καλώδιο μεταφοράς δεδομένων για λογαριασμό της Google, είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για «τουρκική υφαλοκρηπίδα» απαιτείται για κάθε τι η έγκριση της Αγκυρας ως παράκτιας χώρας.

Στο ίδιο δημοσίευμα της Milliyet, σημειώνεται ότι το 2024, το έργο οπτικών ινών «Blue Raman», το οποίο διήρχετο από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με την έγκριση της Τουρκίας αφού είχαν γίνει οι απαραίτητες διπλωματικές διαδικασίες.

«Ωστόσο, η διασύνδεση «Great Sea», η οποία επρόκειτο να γίνει μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, δεν προχώρησε λόγω της αποφασιστικής στάσης της Τουρκίας, καθώς η Ελλάδα απέφυγε να ακολουθήσει παρόμοιες διαδικασίες».

Το δημοσίευμα εννοεί δηλαδή ότι η ελληνική πλευρά δεν αποδέχτηκε το τουρκικό αίτημα οι έρευνες να γίνουν κατόπιν έκδοσης τουρκικής NAVTEX, παρ’ ότι πρόκειται για εργασίες σε διεθνή ύδατα που εμπίπτουν σε δυνητικά ελληνικά χωρικά ύδατα και πάντως σε περιοχή που η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX ανήκει στον Σταθμό Ηρακλείου.