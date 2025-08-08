Φέσια 3,65 δισ. ευρώ από το Δημόσιο στην αγορά

Άλυτο παραμένει ακόμα το μείζον πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης (προς προμηθευτές και δανειστές) ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αρχίσει η αποκλιμάκωση των οφειλών, κυρίως εκείνων των νοσοκομείων που αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο και προκαλούν προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Και τον περασμένο Ιούνιο το «κοντέρ» έγραψε συνολικά χρέη 3,655 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρου) με τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και του Δήμους να συνεχίζουν να συσσωρεύουν οφειλές προς ιδιώτες και συνταξιούχους, την ώρα που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 206 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Η παραβίαση των προθεσμιών πληρωμής των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες τείνει να γίνει… κανόνας παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ειδικά για τις χρόνιες καθυστερήσεις των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο τέλος Ιουνίου, ο «χάρτης» με τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες διαμορφώθηκε ως εξής:

Τα δημόσια νοσοκομεία όφειλαν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές (αντίστοιχη ήταν και η εικόνα του Μάϊου), ποσό το οποίο ωστόσο είναι αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν κατόρθωσε να επιταχύνει τον ρυθμό αποπληρωμής και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συστηματική αποτυχία της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική. Οι προμηθευτές -και κυρίως τα μικρά διαγνωστικά κέντρα- διαμαρτύρονται ότι κινδυνεύουν με «στραγγαλισμό» λόγω έλλειψης ρευστότητας.

όφειλαν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές (αντίστοιχη ήταν και η εικόνα του Μάϊου), ποσό το οποίο ωστόσο είναι αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν κατόρθωσε να επιταχύνει τον ρυθμό αποπληρωμής και από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική. Οι προμηθευτές -και κυρίως τα μικρά διαγνωστικά κέντρα- διαμαρτύρονται ότι κινδυνεύουν με «στραγγαλισμό» λόγω έλλειψης ρευστότητας. Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, με μικρή αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν πιάσει …οροφή αγγίζοντας τα 1,531 δισ. ευρώ.

ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, με μικρή αύξηση κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν πιάσει …οροφή αγγίζοντας τα 1,531 δισ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 264 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.

(δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 264 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο. Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου μειώθηκαν οριακά, από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 222 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Οι επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο. Από αυτές: