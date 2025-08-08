#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά

Στο στόχαστρο των εφοριακών τα καταστήματα εστίασης. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε εταιρίες ενοικίασης οχημάτων. Ενδεικτικές περιπτώσεις.

Νέα «λουκέτα» για φοροδιαφυγή σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 17:25

Συνεχίζονται και τον Αύγουστο οι μαζικοί και σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Θέρος.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

H προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική και 360, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Ενδεικτικά:

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις - για το 2021 και 2022 - 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

Αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φορολογική ενημερότητα: Πόσο μειώνεται η παρακράτηση για αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα

Μάχες εν... πλω με τους λαθρεμπόρους ξεκινά η ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει για τους παρόχους υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Εκδοσης Στοιχείων

ΑΑΔΕ: Κωδικοποίηση των απαλλαγών στα τελωνεία για διπλωματικές και προξενικές αρχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο