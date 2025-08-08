#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια, νέος πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ διορίζεται ο αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Δημητριάδης.

Νέος πρόεδρος στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 20:05

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ο διορισμός του νέου προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια, νέος πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ διορίζεται ο αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Δημητριάδης, ο οποίος, με την απόφαση αυτή διορίζεται και πρόεδρος του ΔΣ του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΣ διορίζεται ο υποστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, με αναπληρωτή του τον ταξίαρχο Παναγιώτη Ντιώνια.

Τακτικά μέλη διορίζονται:

- Ο υποστράτηγος Αριστείδης Σγουρούδης (με αναπληρωτή του, τον συνταγματάρχη (Ο) Νικόλαο Ηλιόπουλο)

- Ο ταξίαρχος Δημήτριος Κουρκουλάκος (με αναπληρωτή του, τον συνταγματάρχη (ΜΧ) Θωμά Χασιώτη)

- Η συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Ιωάννα Ρουστάνη (με αναπληρώτριά της, την συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Ανθή Ψύλλα)

- Ο ταξίαρχος (ΕΛ.ΑΣ.) Κωνσταντίνος Πλατιάς, εκπρόσωπος των μετόχων της ΕΛ.ΑΣ. (με αναπληρωτή του, τον ταξίαρχο ΕΛ.ΑΣ. Δημήτριο Τσαμπήρα)

- Ο υποστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.) Δημήτριος Μπέττας, εκπρόσωπος των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ. τέως Χωροφυλακής (με αναπληρωτή του, τον αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ. Παναγιώτη Αλειφέρη)

- Ο υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ (με αναπληρωτή του, τον συνταγματάρχη (Ο) ε.α. Γεώργιο Μακρή)

- Ο μόνιμος υπάλληλος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Λουκάς (με αναπληρώτρια, τη μόνιμη υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παρασκευή Λάζαρη).

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι δύο έτη και αρχίζει από τις 9 Αυγούστου 2025.

