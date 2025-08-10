Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσωπικό για την αποψίλωση και απομάκρυνση του φυτικού υπολείμματος στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάσει των αρμοδιοτήτων που του έχουν αποδοθεί, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Η ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: «Ανταποκρίνεται ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην υποχρέωση του για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης;»

Η θέσπιση της αρμοδιότητας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. για την αποψίλωση, την απομάκρυνση του φυτικού υπολείμματος και τη συντήρηση του χώρου από το οποίο διέρχεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης προβλέπεται με ιδιαίτερα συγκεκριμένους ορισμούς στο Άρθρο 71 του Ν. 4876/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 53 του Ν. 5069/2023.

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων, αφού γνωστοποιήσει το σχετικό αίτημα στην οικεία Δασική Αρχή.

Η Δασική Αρχή ακόμη και αν δεν απαντήσει στο αίτημα του Διαχειριστή με βάση τις εν λόγω διατάξεις τεκμαίρεται ότι συναινεί στις πράξεις καθαρισμού των περιοχών που εκτείνεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για να υποστηριχθεί η ανθεκτικότητά του σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Παρότι, με βάση τα γνωστοποιημένα στοιχεία, οι πυρκαγιές ξεκινούν κατά συντριπτική πλειονότητα από ανθρώπινη δραστηριότητα, γίνεται ολοένα και πιο έντονα λόγος για υπαιτιότητα σπινθήρων του δικτύου διανομής από τους οποίους ξεκινούν πυρκαγιές σε ξερόχορτα κάτω από το δίκτυο που θα πρέπει να είχα να αποψιλωθεί.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024, η οποία ισχύει και ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, ιδιοκτήτες οικοπέδων είναι αναγκασμένοι να προβούν στον καθαρισμό τους και εντός ενός μήνα από το άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας να προχωρήσουν στη σχετική δήλωση περάτωσης του καθαρισμού. Σημειώνεται, ότι ενδεχόμενη παράλειψη της δήλωσης επισείει πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τους ιδιοκτήτες, ακόμη και αν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να υφίστανται κοινές προθεσμίες και κοινή αντιμετώπιση ως προς την υπέρβασή τους. Εξάλλου, η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη Πυροσβεστική Διάταξη δεν συμβάλλει σημαντικά στην εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ούτε θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα κρίσιμων υποδομών για κοινωνικές ομάδες, όπως συμβαίνει με τις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επειδή δεν υφίσταται κάποια πλατφόρμα δημοσιότητας για την ολοκλήρωση των έργων απομάκρυνσης εύφλεκτου φυτικού υπολείμματος του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε σύγκριση με όσα ισχύουν για τους πολίτες,

Επειδή το δίκτυο διανομής αντιμετωπίζει διαπιστωμένα κινδύνους από τον ενδεχόμενο πλημμελή καθαρισμό της καύσιμης ύλης με επεκτάσεις στις υπηρεσίες παροχής ενέργειας στους καταναλωτές,

Επειδή η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς λόγω παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσωπικό για την αποψίλωση και απομάκρυνση του φυτικού υπολείμματος στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάσει των αρμοδιοτήτων που του έχουν αποδοθεί με τον Ν. 4876/2021;

Πόσες εργολαβίες έχει συνάψει για τη συγκεκριμένη εργασία και με ποια διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, απευθείας ανάθεση, ανοικτός διαγωνισμός) ανά περιφερειακή ενότητα και ποια είναι τα παραδοτέα μέχρι τώρα;

Πώς γνωστοποιείται στο αρμόδια υπουργεία η περάτωση των συγκεκριμένων εργασιών και σε ποια χρονική προθεσμία; Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για την μη τήρηση της υποχρέωσης;

Πώς εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας;

Οι Ερωτώντες/-ώσες Βουλευτές/-ριες

Καραμέρος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Ψυχογιός Γεώργιος

Γεροβασίλη Όλγα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)