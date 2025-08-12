Μένει στον πάγο ο τόκος που χρεώνει η Εφορία για ληξιπρόθεσμα χρέη

Αμετάβλητο στο 8,76% τον χρόνο (0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης) θα παραμείνει για ακόμα μια διετία το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, όπως προκύπτει από απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συνεπώς, το κόστος εξυπηρέτησης του ληξιπρόθεσμου χρέους για περισσότερους από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενους (που εμφανίζονται με χρέη) δεν αυξάνεται περαιτέρω, διευκολύνοντας εν μέρει την προσπάθεια αποπληρωμής του.

Όπως ορίζει η απόφαση δεν μεταβάλλονται τα επιτόκια του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν στους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Τουτέστιν: Τα επιτόκια εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και τελών θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 8,76% τον χρόνο (0,73% το μήνα), ενώ «παγωμένο» στο 6% το χρόνο (0,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης) παραμένει το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με τόκο επί του ποσού φόρου που «τρέχει» από την επόμενη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.

Οι πάγιες ρυθμίσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει «παγώσει» έως τον Μάρτιο του 2026 και τα επιτόκια που βαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις. Τα εν λόγω επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα εδώ και περίπου μια τετραετία όταν ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων του ευρώ και η επιβάρυνση των φορολογουμένων συναρτώταν και με το Euribor (το οποίο αποτελούσε τη βάση για τον υπολογισμό του τελικού επιτοκίου).

Αν και τα επιτόκια του ευρώ έχουν υποχωρήσει πλέον κοντά στο 2% μετά από 8 διαδοχικές μειώσεις, η «ανάσα» που προσφέρθηκε την προηγούμενη τριετία στους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη ήταν μεγάλη.

Με την πρόσφατη απόφαση, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026 (δηλαδή ως είχαν στις 31 Μαρτίου 2025).

Τα επιτόκια αφορούν τόσο στις αρχικές ρυθμίσεις όσο και στις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, παραμένουν:

Στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, και:

και: Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Ωστόσο, αυξημένα είναι τα επιτόκια για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και επιθυμούν να ενταχθούν εκ νέου σε καθεστώς διακανονισμού: στο 5,84% για έως 12 δόσεις, και στο 7,34% για περισσότερες από 12 δόσεις.

Οι οφειλέτες

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φορολογουμένων (φυσικά και νομικά) προς το Δημόσιο, ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 4.242.507.

Εξετάζοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των οφειλών (96,5%) πηγάζει από την κατηγορία άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 76,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Αντιθέτως, το 90,9% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να περιορίζεται στο 3,5% των συνολικών οφειλών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η διαφορετική συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Συγκεκριμένα οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,4% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,57 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 68,23 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,6% του συνόλου.

Αναλύοντας τα στοιχεία οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων ανά εύρος οφειλής διαπιστώνεται ότι στις χαμηλές κατηγορίες οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικό είναι ότι το 98,7% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 87,7% των οφειλών κάτω των 10.000 ευρώ πηγάζει από τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, το πλήθος των φυσικών προσώπων που οφείλουν λιγότερα από 50 ευρώ αντιστοιχεί στο 97,1% των οφειλετών αυτής της κατηγορίας οφειλής, ενώ για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ το πλήθος των φυσικών προσώπων διαμορφώνεται στα 3.450.400 άτομα, αποτελώντας το 89,4% του συνόλου για το συγκεκριμένο εύρος οφειλής.

Αντιθέτως, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.