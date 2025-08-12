Ανακάλεσε παρτίδες με κονσέρβες ψαριών ο ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων - Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία αλιεύματος με στοιχεία: «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ», με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026, αριθμό παρτίδας 33205023H, σε λευκοσιδηρή συσκευασία καθαρού βάρους 360 γρ., μεικτού βάρους 500g, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ Α.Ε.» με έδρα στη Μόρια Λέσβου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι διαπιστώθηκε η παρουσία ισταμίνης σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του νομοθετικού ορίου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.