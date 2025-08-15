#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πληρωμές 53,6 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 70.000 δικαιούχους από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Καταβολές επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων είναι προγραμματισμένες μεταξύ άλλων για την ερχόμενη εβδομάδα από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 15:22

Συνολικά 53.688.748,03 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.677 δικαιούχους από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

- από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

