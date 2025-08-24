#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γεωργιάδης: Πώς κατανέμεται το κονδύλι 1,5 δισ. για τα 50 έργα του Υπ. Υγείας

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα επισυνάπτοντας πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 14:36

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

  • Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24,3%
  • Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
  • Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19,4%
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18,1%
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12,7%
  • Ψυχική Υγεία: ~2,3%
  • Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%

